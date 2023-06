La AMPA del CEIP Infante Don Fernando de Antequera y Marea Verde Antequera han convocado una manifestación este próximo miércoles 21 de junio para denunciar y reclamar a la Consejería de Desarrollo Educativo soluciones al “cierre de clases” en el centro escolar. La marcha comenzará a las seis y media de la tarde en Plaza de Castilla y recorrerá la calle Infante Don Fernando.

Se trata de una nueva acción reivindicativa promovida por las familias de los niños afectados por la supresión de la línea de Infantil de 3 años en el edificio de Los Patos a modo de presión social. Y es que, a pesar de contar con 36 solicitudes, de momento solo cuentan con una clase en este curso.

En esta ocasión, han acusado a la Junta de querer “destruir” el colegio. “Estamos aquí no solo por la clase cerrada del CEIP Infante Don Fernando este curso, sino porque este es el primer paso que da la Administración para desmantelar todas las que vengan después, en cursos sucesivos, en nuestro centro”, han dicho en un comunicado.

En este sentido, han vuelto a criticar el hecho de que a otros colegios concertados de la ciudad con un número similar de solicitudes sí que le han concedido dos clases. “La concertada no está perdiendo clases en Antequera ni en Andalucía, la pública sí”, han afirmado.

Los padres siguen pidiendo soluciones al delegado de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, con quien se reunieron hace un par de semanas sin darles opción de revertir la situación. “No nos valen sus remedios demagógicos y chapuceros de que los 11 niños que se quedan fuera se matriculen en el concertado que hay al lado, se vayan a un barrio lejano a su casa, o que no puede ofrecer los servicios que se demandan (comedor, aula matinal…), etc. Tampoco nos valen los intentos de censura al profesorado para que no se manifieste. Ni mucho menos las falacias que referentes a la libre elección de centro, que solo vale para la escuela concertada, pero no para los centros públicos”, han expuesto en el escrito.

Por último, han lamentado la “falta de apoyo prometido” por el alcalde de Antequera, Manolo Barón. “Seguimos esperando a que nos tienda la mano, tal y como ha hecho tantas veces con otros centros de nuestro municipio”, han señalado.