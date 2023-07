Dcoop reconoció una vez más el trabajo de sus almazaras y olivareros socios durante el acto de entrega de los vigésimos séptimos Premios Dcoop a la Calidad del Aceite. Este año han sido premiados un total de seis aceites en diferentes categorías: mejor bodega, mejor depósito, mejor aceite de oliva ecológico, mejor aceite con denominación de origen Antequera, Montoro-Adamuz y Lucena.

Los aceites comercializados por DCOOP que han destacado por su calidad en la pasada campaña y cuyas cooperativas han resultado premiadas este año han sido:

La Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen de las Virtudes de Fuente de Piedra, que ha sido galardonada por partida doble al conseguir el Premio DCOOP al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra (mejor depósito) y el Premio DCOOP a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen (mejor bodega).

De la comarca, también ha sido reconocida la Sociedad Cooperativa Andaluza Oleoalgaidas de Villanueva de Algaidas con el Premio Dcoop 2022/23 al Mejor Aceite con DO Antequera.

Los premios restantes han recaído en la Sociedad Cooperativa Andaluza Unión de Úbeda (Premio Dcoop 2022-23 al Mejor Aceite Ecológico), en la Sociedad Cooperativa Andaluza Ntra.Sra. de Araceli (Premio Dcoop 2022-23 al Mejor Aceite con DOP Lucena) y en Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola Nuestra Señora Madre del Sol en Adamuz (Premio Dcoop 2022-23 al Mejor Aceite con DO Montoro Adamuz).

Una vez más, los galardones que han recibido las cooperativas premiadas corresponden a las obras artísticas ganadoras de la novena edición del Certamen de Artes Plásticas de Dcoop.

El acto ha tenido lugar este jueves en la sede de la cooperativa en Antequera y ha estado presidido por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajao Autónomo, Rocío Blanco Eguren. También ha intervenido el presidente de DCOOP, Antonio Luque y el alcalde de Antequera, Manuel Barón.

Intervenciones

Las intervenciones giraron una vez más en torno al tema del agua y la necesidad de inversión en infraestructura hídrica para garantizar el acceso a este recurso esencial, tanto para la agricultura, como para otros sectores estratégicos.

"Si queremos que Andalucía, España mantenga esta actividad tan importante, mantenga la vida en los pueblos, mantenga unas producciones de alimentos a precios asequibles para los consumidores, necesitamos trabajar el agua como no se ha hecho hasta ahora. Pelearemos por ello. Yo sé que es difícil y hay una tarea muy grande, pero es importante que nuestros socios tengan el agua porque sino no van a poder seguir viviendo en sus pueblos. Y esa palabra que se llama sostenibilidad, no va a existir si no es de esa manera", ha dicho el presidente de Dcoop, Antonio Luque.

"Desde el 2019 se han llevado a cabo más de 1.500 millones de euros por parte del Gobierno de Andalucía en infraestructura hídrica. Se han hecho tres decretos de sequía con 300 millones de euros, a pesar de que tenemos solo el 33% de las cuencas . Sin embargo, el gobierno de España, con el 67%, solo han aplicado 9,8 millones de euros. Es decir, el agua es fundamental. El agua es vida, el agua es empleo, el agua es riqueza y tenemos que contribuir todos a, a la medida de nuestras competencias y de nuestra capacidad económica, a que llegue a todos. Porque el agua es agricultura, pero el agua también es servicio, turismo e industria. Los pilares del tejido productivo se resentirían enormemente si no seguimos trabajando todos por la agricultura", ha expresado Blanco.

"Porque el agua es riqueza, empleo y agricultura. El agua es el bien más preciado que pedís los cooperativistas para poder seguir adelante con vuestras explotaciones. Tenéis un Gobierno andaluz que está con vosotros. Solamente queda definirlo, poner el dinero. Que esos fondos europeos lleguen definitivamente para que Andalucía pueda tener las mismas posibilidades que tienen otras regiones de Europa y también de España", ha dicho el alcalde, Manolo Barón.