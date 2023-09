Medio centenar de vehículos vivienda se dieron cita este fin de semana en el marco de la celebración del II Encuentro de Vehículos Vivienda de Campillos, impulsado por el colectivo Rutas Andaluzas y con la colaboración del ayuntamiento. El evento, que consiguió congregar a más de 150 personas en torno al parking de autocaravanas de la localidad, reunió a 60 vehículos provenientes de diversos puntos de la geografía española.

La primera edición tuvo lugar en 2019, con una finalidad solidaria tras las graves inundaciones que padeció Campillos. La pandemia hizo que se frenase su celebración hasta este año, en el que volvió el fin solidario y se donó la inscripción para un arroz elaborado por la Asociación Campillos Contra el Cáncer. Además, otro de los motivos del encuentro fue establecer una reunión con viejos amigos «y labrar nuevas amistades».

En los últimos años, el interés por este tipo de coches, que no son más que modelos adaptados para permitir la vida en su interior, ha crecido a pasos agigantados. Poco queda ya de las tradicionales caravanas remolcadas, que se han convertido en verdaderos castillos de cuatro ruedas en los que se puede vivir y pernoctar sin ningún tipo de problema. «Lo que hace únicos a los vehículos vivienda es la LIBERTAD, así, en mayúsculas. Y, sin lugar a duda, la amistad y compañerismo que existe entre nosotros».

El porqué del aumento de su demanda reside, a su vez, en el incremento de los precios de las viviendas vacacionales, lo que empuja a buscar nuevas alternativas de ocio y otras formas de viajar y vivir nuevas experiencias.

Sin embargo, no todo es perfecto. «Se necesitan más áreas (públicas o de pago) y menos hostigamiento por parte de algunos sectores. Y, como no, concienciación por parte de usuarios de este tipo de turismo venido a más, de que no todo está permitido. Si hacemos las cosas bien, seremos un colectivo bien recibido en todas partes», comparte Elena.

El II Encuentro de Vehículos Vivienda, que tuvo lugar del 16 al 17 de septiembre, supuso un empuje para conocer el estilo de vida de las miles de personas que deciden buscar otra opción a las casas tradicionales, adaptando su propio vehículo a la funcionalidad y adaptabilidad que ofrece la vida en carretera.

«Nuestra manera de viajar es un gran incentivo económico por dondequiera que pasamos. La inversión en un v.v. en grande, por lo general, y viajamos no solo por la península ibérica, islas y países vecinos, sino prácticamente por toda Europa», explica.

Además de influir e incentivar diversos aspectos del mundo del motor, durante el evento también se quiso fomentar el turismo y la cultura local de Campillos, gracias a la puesta en marcha de diversas actividades entre las que destaca la gran paella popular a beneficio de la Asociación Campillos contra el Cáncer, que tuvo lugar el sábado.

Esta iniciativa ha contribuido a fomentar el interés por el municipio, por su cultura y gastronomía, así como el enorme potencial paisajístico del que dispone la localidad. Así, los asistentes pudieron disfrutar del Parque Multiaventuras, el circuito internacional de karting y las instalaciones de la cooperativa olivarera San Benito, entre otros.