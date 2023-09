La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a doce años y seis meses de prisión a un recluso por matar a otro en la prisión de Archidona en marzo de 2021, tras darle una paliza a la víctima en un patio del centro penitenciario.

Los miembros del jurado han considerado culpable por unanimidad de un delito de homicidio al preso, que reconoció los hechos durante la vista oral, y tras el veredicto tanto las acusaciones como la defensa han llegado a un acuerdo sobre la pena a imponer al procesado, según han informado a EFE fuentes judiciales. Respecto a la responsabilidad civil, el magistrado presidente acordará en la sentencia el montante económico que tiene que abonar el acusado, como responsable directo, y el Estado, titular del centro penitenciario y responsable subsidiario, a los familiares de la víctima.

Tanto el presunto autor como la víctima estaban clasificados en primer grado de tratamiento penitenciario (para los presos de especial peligrosidad o inadaptación, según las normas penitenciarias) y, en un primer momento, al encontrarse en el patio se saludaron amistosamente, pero, según declaró el acusado, hubo un comentario por parte de la víctima que lo enfadó y le dio una paliza. Durante su declaración, el procesado aseguró que no estaba bien y se mostró arrepentido de lo hecho. "No lo voy hacer más, se me fue la cabeza", dijo a los miembros del jurado.

La agresión se cometió sobre las 17.12 horas y en un primer momento ambos se saludaron amistosamente, se separaron y comenzaron a andar alrededor del perímetro en el mismo sentido, pero en un determinado momento, el acusado esperó a que el otro recluso se aproximara y tras un nuevo saludo iniciaron el camino juntos conversando. A las 17.18 horas el procesado comenzó a golpearlo con violencia, y le propinó presuntamente puñetazos, patadas y pisotones, todo ellos dirigidos a la cabeza.

La agresión, según el fiscal, se prolongó durante siete minutos, momento en el que el agresor cesó en su conducta y la víctima quedó inmóvil en el suelo. A las 17.25 horas los funcionarios, alertados por otro compañero, acudieron y accedieron al patio, y tras reducir al presunto autor trasladaron a la víctima al módulo de enfermería pero dada la gravedad fue trasladado a un centro hospitalario donde falleció horas más tarde por edema cerebral y traumatismo cráneo-encefálico severo.