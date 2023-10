Volver a cultivar la tierra como lo hacían nuestros abuelos

La sociedad está más concienciada con el medio ambiente y su conservación. Los métodos de producción de alimentos a nivel industrial están más cuestionados por los consumidores. Los grandes distribuidores de alimentos desde hace unos años han destinado lineales de productos ecológicos empujados por la demanda de los propios clientes. Alonsi Navarro, presidente de la Red Andaluza de Semillas, lleva trabajando varias décadas en el campo y en otro objetivo: concienciar de la necesidad de no olvidar los métodos antiguos de cultivo, así como conservar, a toda costa, las semillas originales de nuestra zona geográfica.

Volver a los tradicionales sistemas de reproducción de plantas y producción de alimentos de la tierra es, dice, su empeño desde hace treinta años. «Empleo los mismos métodos que he aprendido desde niño de mi padre y mis abuelos. Los saberes campesinos. Los niños que hemos crecido en un pueblo hemos recibido la cultura de trabajar la tierra, respetarla en el más extenso concepto de la palabra, sembrando y consumiendo productos de temporada para el auto consumo», comenta Alonsi Navarro, un defensor de la biodiversidad y de la tradición en el cultivo y desarrollo de todo tipo de plantas. Una cultura que actualmente se la nombra de muchas maneras, pero no es más que el saber generacional, la relación entre el hombre y el campo.

Alonsi Navarro lleva 30 años estudiando y promoviendo la agricultura ecológica frente a la presión de las grandes industrias

La curiosidad y el amor por el campo lo llevó a profundizar en el estudio de sistemas amables con el medio ambiente formándose en la Escuela de Capacitación Agraria en Madrid y aplicando durante todos estos años los métodos tradicionales de cultivo.

También ha desarrollado sus trabajos en todas las provincias andaluzas a través de sistemas como la agricultura sinérgica y la agricultura biodinámica «una cultura que ahora está floreciendo un poco más en España, no sé por qué razón vamos por detrás, porque que desde hace mucho se aplica en los países de nuestro entorno de una manera muy generalizada», admite Alonsi.

Este entendido en cultivo de la tierra aplica en sus proyectos la agricultura sinérgica, un modelo basado en la sinergia entre la tierra y las plantas que permite obtener productos de más calidad y mejor sabor, o resistencia a patógenos, a través de mecanismos que además hacen que se le devuelvan a la tierra aquello que se le ha tomado para el plantío, resultando un beneficio superior para el agricultor y para el suelo. Asimismo, ha desarrollado su labor y experimentación con la llamada agricultura biodinámica «que consiste en unos procedimientos basado en unos compuestos o preparados naturales entre los que se usan los excrementos de vaca y la sílice, también el diente de león o la manzanilla, entre otros, para fumigar todo tipo de plantas y conseguir un ambiente, una atmósfera, equilibrada. Este método crea una energía entre la tierra y el universo que se traduce en cosechas cargadas de energía y vitalidad que al consumirlo te va a llegar esas propiedades al organismo y a la mente. Yo lo que he hecho es unir las tres formas de cultivo llamándole agricultura tradicional-sinérgica-biodinámica», expone Alonsi Navarro quien añade que mantiene la tierra viva y nutrida a través de microorganismos reforzándola, potenciándola y regenerándola no solo en lo etérico sino que estos preparados se comportan como insecticida y abono ecológico.

Aboga por la agricultura sinérgica entre la tierra y las plantas para favorecer el sabor y luchar contra los patógenos

Recuperación de semillas

Navarro también es un absoluto defensor de las denominadas semillas antiguas. Semillas originales, que no han sido manipuladas genéticamente, y que tradicionalmente se han intercambiado entre los vecinos. Se queja de que las nuevas generaciones no estén interesadas por continuar con estas labores y también que la industria haya desplazado al pequeño agricultor haciendo que sus producciones no tengan salida comercial, y por tanto, «muchos han sido obligados a dejar de sembrar y a mantener lo original. Tengo la esperanza de que esta situación se revierta y aunque estas semillas están en conservación en empresas de germoplasma, no se están activando. Es decir, no se siembran cada año y se regeneran en nuevas que se vayan adaptando por ejemplo al cambio climático y tengan la posibilidad de sobrevivir. En estas empresas se guardan, se estudian, pero no son activadas y no se adaptarán», denuncia.

Alonso Navarro, es el presidente andaluz de la Red Andaluza de Semillas desde hace más de una década. Ha dirigido varios proyectos de recuperación de variedades de semillas autóctonas de todo tipo a nivel de la comunidad andaluza: «Recorrí muchos pueblos preguntando en los bares en el mercadillo a agricultores principalmente ancianos. La sembramos, se reprodujeron y entre otras cosas recuperamos más de 300 variedades de tomate, 60 de melones, etc…y están a disposición de todos», a través de una asociación denominada «grupo de acción compartida», que también creó hace unos años. Alonsi Navarro, es coleccionista de hierbas medicinales, aromáticas, culinarias del cual está considerado un experto.