El pasado domingo, un menor de dos años se precipitó desde el coro de la iglesia mayor abacial de Alcalá la Real (Jaén), dentro del conjunto monumental de la Fortaleza de la Mota.

Se trataba del pequeño Dylan, que reside junto a su familia en el municipio de Alhaurín el Grande; y que se encontraban de visita turística en la fortaleza. La caída se produjo, sobre las 17:30 horas, durante una foto familiar: "Al finalizar el recorrido le hicimos una foto a él con sus hermanas y cuando nos dimos cuenta el niño ya estaba en el aire", recuerda Yesica, su madre.

Tal y como explica la madre del menor, el pequeño se coló entre los balaustres, de 22 centímetros de ancho y se precipitó al vacío.

Por su parte, el concejal de Patrimonio de Alcalá la Real, José Moyano, ha señalado en declaraciones a medios que el niño cayó sobre la estructura que alberga todo el material del audiovisual y "aunque aún así desde la parte superior de esta estructura hay algo más de tres metros de altura", amortiguó su caída al suelo.

Y "gracias a que cayó de costado", recalca Yesica. Seis metros de caída libre que han dejado a Dylan sin daños internos , pero con una fractura en el fémur.

La Iglesia reforzará la seguridad para evitar sucesos similares

Más seguridad

Moyano ha apuntado que hay abierto un proceso de investigación para determinar las causas de la caída del pequeño. Al parecer, el menor "se coló entre dos balaustres", con la fortuna que la estructura del audiovisual amortiguó la caída.

"En más de 30 años de la rehabilitación y puesta en funcionamiento para uso turístico y de visita, aquí en la abadía no han sucedido otros hechos similares", ha señalado el edil, que ha añadido que lo ocurrido planteará la conveniencia o no de adoptar nuevas medidas.

"Si tenemos que tomar alguna medida, pues se tomará y la verdad es que aunque ha sido un hecho afortunadamente aislado, nos hace siempre plantear que todas las medidas que se pueden tomar en materia de seguridad pues serán tomadas", ha dicho el edil.

Problemas médicos

Los padres del pequeño denuncian la falta de atención médica que están recibiendo. Según Yesica, "no me han facilitado en ningún momento citas con los radiólogos y traumatólogos en el centro de salud de Alhaurín. Me dicen que no hay", cuenta.

Tras conseguir ser atendidos en el Hospital Clínico de Málaga, la madre de Dylan asegura "no tener una silla especial para poder trasladarlo a la próxima cita, en el Materno Infantil".