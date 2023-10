El pasado sábado el Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno de Genalguacil acogió la inauguración de la exposición ‘El mundo fluye. Dos miradas sobre una misma realidad’, de la Fundación ONCE, que podrá ser visitada hasta el 31 de enero de 2024.

Mercé Luz, comisaria de la exposición, explicó que «esta muestra internacional recoge 33 obras de 22 artistas con discapacidad y un artista sin discapacidad que la utiliza como fuente de creación. Es una exposición accesible, con obras que se pueden tocar, con carteles con macrocaracteres y haciendo uso del sistema braille para personas con problemas de visión».

‘El mundo fluye. Dos miradas sobre una misma realidad’ aglutina una selección de obras presentes en las ocho ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE, unos encuentros que se vienen organizando desde el año 2006 con el objetivo primordial de reconocer y difundir la obra de artistas con algún tipo de discapacidad, potenciar su acceso y participación en el mercado del arte y llamar la atención del mundo de la cultura sobre la realidad de la discapacidad y su enorme potencial.

Por su parte, Francisco Javier Gómez, director de la ONCE en Ronda, indicó que uno de los objetivos de la Fundación ONCE, desde su creación hace ya más de 30 años, es conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Para ello centra gran parte de sus esfuerzos en la integración laboral de estas personas, siendo consciente de que no se deben olvidar otros ámbitos, como la cultura.