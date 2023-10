El PSOE trasladó su indignación por la moción de censura de Mijas a las inmediaciones del Consistorio, en cuyo Pleno se debatirá el 2 de noviembre la propuesta del PP, Vox y Por Mi Pueblo para situar a la edil popular Ana Carmen Mata como nueva alcaldesa. En una concentración en la que le ofreció su apoyo al alcalde Josele González, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, le solicitó al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, que "rectifique su tropelía en Mijas y renuncie a una moción de censura que supone un asalto al poder por el poder, sin proyecto ni liderazgo".

En opinión de Espadas, se trata del "mayor error político cometido en Andalucía por el presidente de la Junta". "Quiere desbancar al socialista Josele González de la alcaldía porque le estorba con sus reivindicaciones desde la Costa del Sol", enfatizó el líder socialista.

Acompañado por el alcalde Josele González, el líder del PSOE malagueño Dani Pérez y vecinos del municipio, Espadas instó a Moreno a "romper la moción de censura para demostrar que cree de verdad en una política honesta y en que a las instituciones no se llega por la puerta trasera”.

"Está colocando a su partido por encima de los vecinos y vecinas, y eso es muy grave, con una operación que responde única y exclusivamente al interés partidario del PP y con la que se produce es un asalto a una institución que es de todos", aseveró Espadas.

El líder del PSOE andaluz recordó que "el presidente de la Junta ya amenazó públicamente en la campaña de las elecciones locales de mayo con que había que votar a quien se entendiera bien con ellos en la Junta”. “La gente vota a quien quiere y en Mijas lo han hecho a quien tenía el mejor equipo y el mejor proyecto, pero Moreno Bonilla decidió que había un gobierno municipal que le estorbaba en la costa de Málaga porque le decía las verdades del barquero”, subrayó.

Igualmente, Espadas lamentó que "Moreno Bonilla y el PP no están siendo consecuentes y piden en España que gobierne la lista más votada”. “Lo peor que hay en política es que una organización no respete las instituciones, esta operación de Moreno Bonilla y el PP representa un gran engaño a los vecinos, que no son tontos y van a responder a esta moción de censura", sentenció.

Declaraciones del alcalde

Durante la concentración de los socialistas en la que recibió el apoyo de Espadas, el todavía alcalde mijeño, Josele González, sostuvo que “con la moción de censura de la vergüenza se ha torcido la voluntad del pueblo de Mijas de contar con un alcalde elegido por los vecinos y vecinas”. "Nuestra gestión es honesta y desde el PSOE no nos vamos a desplazar de nuestro objetivo, que es trabajar por los mijeños”, añadió.

A juicio del regidor socialista, “la persona que van a poner" en la alcaldía "no conoce Mijas”. "Hay una doble traición al municipio de los promotores de la moción de censura de PP, Vox y Por Mi Pueblo: la de no respetar la voluntad de la población y la del PP de Málaga con el PP de Mijas desplazando a sus candidatos para colocar a una paracaidista; la derecha quiere a alguien en la Alcaldía de Mijas que no reclame a Moreno Bonilla”, recalcó.

Respuesta de Ana Mata

La futurible alcaldesa del PP en Mijas, Ana Carmen Mata, se zafó de las críticas socialistas en estos términos: "Lamento el grave desconocimiento de la realidad de Mijas que está demostrando el alcalde, Josele González, al utilizar como principal y único argumento contra mi candidatura a la Alcaldía que no nací en Mijas. Vivo en Mijas, he estudiado en Mijas fuí al primer Instituto de Mijas, he trabajado en Mijas, mi familia ha emprendido en Mijas. Y he elegido Mijas".

No obstante, Mata recordó en sus redes sociales que "en los últimos diez años, más de 50.000 personas procedentes de otros municipios de España o del extranjero han elegido esta maravillosa ciudad para que fuera su hogar". "Es una de las cosas que más me gustan de Mijas, que es de los nacidos aquí pero también de las decenas de miles de personas, provenientes de todas partes del mundo, que la sienten suya. Y que se consideran mijeños de pleno derecho. Lo son", dijo Mata.

Asimismo, la edil del PP subrayó que "según Josele González, la mayoría de los alcaldes que ha tenido la ciudad en democracia no habrían podido serlo, y alrededor de la mitad de los habitantes tendrían menos derechos".

"Estoy dispuesta a soportar esta burda campaña contra mi persona, pero me niego a aceptar esos ataques contra gran parte de nuestra población. Rechazo esa diferenciación que el todavía alcalde hace sobre los vecinos a los que supuestamente representa", recalcó.