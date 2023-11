Los dos guardias civiles acusados de supuestamente mentir en el primer juicio por el crimen de Lucía Garrido, hallada muerta en su piscina de Alhaurín de la Torre en 2008, volvieron a declarar ayer como peritos en el segundo juicio y lo hicieron sobre el ADN sacado de la llave que tras un reanálisis llevó a identificar al procesado como presunto autor material del asesinato, asegurando ahora que «los extractos no se consumieron». Ambos serán juzgados a partir del 13 de noviembre por falso testimonio por su declaración en el primer juicio, en el que dijeron desconocer si había muestras guardadas para hacer reanálisis en 2015, pero que en cualquier caso guardar los extractos que no tiene perfil humano, como era el caso, «no tiene sentido» y no se suele hacer; lo que generó dudas en el jurado. Precisaron que no todas las evidencias se agotaron tras el primer estudio de ADN; sí los hisopos pasados por la llave que habían resultado negativos; pero «los extractos no se consumieron».