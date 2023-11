La concejala y portavoz del grupo municipal independiente 'Por Villanueva de Algaidas', Aurora Martínez, ha denunciado ante la Guardia Civil la aparición de unas pintadas "amenazantes" hacia su persona en la fachada de su vivienda, donde han escrito 'Vete asquerosa'.

Según la edil, los hechos ocurrieron durante la noche del 31 de octubre, aunque se dio cuenta del acto vandálico al día siguiente. Por el cargo que ostenta como concejala, sospecha de que la pintada ha podido venir por algún tema relacionado con la política. "He denunciado porque no sé si puede ir a más o no. No me puedo callar, me niego a aceptar esto", ha afirmado.

Se trata de la primera vez que sufre este tipo de actos delictivos desde que se presentó en su día como independiente en las candidaturas de Ciudadanos y del Partido Popular, hasta que este año ha entrado a formar parte de la corporación municipal del Ayuntamiento como única concejala de su partido.

Lo que sí ha criticado es la actitud "irrespetuosa y xenófoba" que ha tenido que soportar en los plenos por parte del PSOE "por no ser natural del pueblo", subrayando "la gran presión política que hay" en general en la localidad. "Que sepan los cobardes que se amparan en el anonimato que no me van a callar, que no tengo miedo, que voy a seguir informando al pueblo de todas las ilegalidades. Seguiré luchando por la igualdad, la justicia y la democracia en el pueblo", ha manifestado la concejala, quien ha criticado además que estas acciones "sobrepasan la libertad y el respeto a la convivencia que debe existir en una democracia".

Aurora, natural de Jaén, se mudó a este pueblo de la comarca de Antequera hace 13 años por amor. Desde entonces, vive allí con su pareja, y recientemente con su hija. "Han invadido mis derechos y los de mi familia, a vivir en paz y a tener una ideología diferente", ha concluido.