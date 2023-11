En Antequera y su comarca son pocos los que no reconocen el nombre de ‘Caracho’, una de las discotecas más míticas e importantes de la zona que marcó un antes y un después en los años 90, llegándose a convertir en uno de los mejores espacios de ocio para jóvenes en Andalucía.

Poco queda ya de aquellas noches de verano que se hacían interminables bajo la música, el ambiente y los cálidos muros blancos que rodeaban aquel pub que marcaría a una generación entera. En su lugar, se observan restos de lo que, en su día fue, cuna de recuerdos inolvidables.

Fue a finales de los 2000 cuando Caracho cerró sus puertas para siempre, convirtiéndose en un lugar de reunión para curiosos y melancólicos que merodeaban la zona evocando recuerdos y anécdotas vividas en sus entrañas.

Ahora, el antiguo edificio que albergaba la discoteca vuelve a abrir sus puertas, pero de una forma totalmente diferente. La asociación de amantes del airsoft, ‘Kattegat, ha sido la encargada de dar una nueva oportunidad al espacio, reviviendo lo que en su día también fue fruto de emociones y experiencias.

El airsoft es un juego de equipo único en el que se emplean réplicas de arma de fuego, simulando a las de verdad. Los apasionados a esta disciplina buscan, además de experimentar emociones fuertes con la ambientación del juego, disfrutar de una actividad al aire libre en la que potenciar el compañerismo, los reflejos y la mejora de la condición física.

Este tipo de actividades precisan terrenos amplios, pero no requieren infraestructuras completas, más bien todo lo contrario. Es por ello que desde el equipo de Kattegat decidieron que la ubicación ideal para su proyecto sería esta mítica discoteca, ubicada en la A-343, en las inmediaciones de la carretera que une Antequera con el Valle de Abdalajís.

«Es un campo abierto y CQB, ya que imita habitaciones y es más de asalto. La verdad es que el entorno está chulísimo», reconoce José María González, gerente de Kattegat, añadiendo que «es un espacio que no se encuentra en ningún campo de Málaga y de España casi».

El campo tuvo su primera toma de contacto el pasado sábado y espera poder ir sumando más participantes a medida que pasan los días. De hecho, en tan solo un fin de semana, ya han conseguido 20 miembros.

Para participar, tal y como explican desde la asociación, habría que abonar una cuantía de cinco euros por socio, que se sumaría al precio de la partida, que aún no está estipulado. «La gente puede venir a probar, con sus equipos, y traer a sus amigos». Sin embargo, desde Kattegat afirman que no se trata de un negocio, ya que no tiene un carácter económico, sino que lo que pretenden es ofrecer un espacio participativo en el que los amantes del airsoft puedan disfrutar del deporte en un «entorno único».

«Al final vimos que Antequera y su comarca tenían una gran demanda y por eso nos pusimos manos a la obra. Antes nos teníamos que desplazar a Málaga para jugar y ahora lo tenemos más cerca que nunca, es una oportunidad única que no se puede desaprovechar».

Entre los cinco socios fundadores de la asociación han puesto en marcha un proyecto pionero en la zona que poco a poco conseguirá abrirse paso entre todos los amantes de este deporte, en el que la adrenalina y los sobresaltos se reparten por doquier. «Todo aquel que esté interesado nos puede llamar, concertar una cita y empezar a jugar y a disfrutar del airsoft en Antequera. Seguro que no se arrepentirán», invita José María.