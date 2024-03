Cartajima, el pueblo gobernado por mujeres

En un pueblo con tonos esmeraldas, abrigado por el castañar del Valle del Genal, el gobierno de su ayuntamiento tiene a día de hoy una composición que, un par de meses antes de las elecciones municipales, se hubiera sugerido como impensable. En Cartajima, mandan las cuatro mujeres que encabezaron una lista del PP elaborada contrarreloj. «Somos unas luchadoras con mucha inquietud por mejorar las cosas», asegura la actual alcaldesa. Isabel María Jiménez, que es de Ronda, llegó allí con el encargo de liderar una lista para sumar los pocos votos que cosechase al objetivo ‘popular’ de lograr el escaño de la Serranía en la Diputación. Aspirar a la vara de mando era, de salida, algo ilógico. El partido no contaba con un solo concejal en aquel Consistorio. Sin embargo, Jiménez convenció a tres vecinas para situarlas detrás de ella en la lista y a tres hombres, que iban entre el 5 y el 7, y con esas mimbres ganaron. Desde junio, gobiernan con su mayoría de cuatro concejalas y en la oposición hay tres ediles socialistas.

Al recordarlo, la alcaldesa se ve al frente de una lista con gente del pueblo que no la conocía y, sobre todo, agradece que se confiara en ella «para este proyecto de cuatro años». El hecho de que sea de Ronda y aterrizase como ‘paracaidista’ hizo que ni siquiera votara en Cartajima: «Soy la única alcaldesa, creo, que no ha sido votada ni por ella misma ni por su familia». Admite, incluso, que se puso fin a casi dos décadas de hegemonía socialista «contra todo pronóstico». «Todo sucedió en muy poco tiempo, un poco antes de Semana Santa fui a formar la lista, empecé a ir todos los días a Cartajima para conocer a mi equipo y hablar con los vecinos, y la gente confió en mí», resalta.

Al situarse en estos primeros meses de legislatura, la alcaldesa de Cartajima resume en estos términos la experiencia que está viviendo junto a sus tres compañeras en el Ejecutivo municipal: «Hemos podido encajar bien, cada una tiene su parcela y estamos prácticamente empezando porque llevamos muy poco tiempo. Ahora, estamos cogiendo las riendas de lo que es el ayuntamiento, intentando terminar los proyectos que el alcalde anterior había empezado y eso se consigue proponiendo y pidiendo a Diputación». En este punto, Isabel María Jiménez repite la expresión «pidiendo a Diputación» y asegura que Cartajima «es un pueblo muy bonito pero el problema que tenemos es que carece de los servicios básicos».

«No tenemos una tienda, una cosa tan básica como una tienda; al consultorio el médico sólo viene una hora y media al día; y la red de carreteras necesita una actuación urgente porque es nuestro modo de vida, estamos todos los días prácticamente en Ronda porque en Cartajima no tenemos ni tienda», añade antes de detenerse en una cita de este fin de semana enfocada a unas jornadas sobre la castaña para abordar problemas como el de la avispilla. «Necesitamos que los vecinos tomen conciencia del problema y ayuda de la administración para invertir en investigación», indica.

Reparto de áreas

Entre las cuatro representantes del PP se reparten áreas de gestión municipal que vienen a sumar una treintena de materias. Por ejemplo, la alcaldesa, Isabel María Jiménez, es la responsable de Cementerio, Residuos Sólidos, Asuntos Sociales, Alcaldía, Contratación, Hacienda, Economía y Recursos Humanos. O la que fuese la número 2 de la lista, Silvia Cruz García, se encarga de Deportes, Comercio y Consumo, Parques y Jardines, Obras y Mantenimiento, Mujer, Festejos y Sanidad.

Por su parte, Carmen Lagos está al frente de Vías Públicas, Trafico, Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente, Electricidad, Agua, Urbanismo e Infraestructuras. Y Leticia González tiene encomendadas Turismo, Nuevas Tecnologías, Juventud, Seguridad Ciudadana, Enseñanza y Cultura, si se sigue el reparto de competencias publicado en la web del ayuntamiento.

Un vuelco inesperado

Aquel triunfo electoral de los populares en Cartajima escribió la crónica de un vuelco inesperado y fue considerado una de las grandes sorpresas que deparó la jornada de los comicios municipales en la provincia. El reto al que la lista liderada por Isabel María Jiménez se enfrentaba en la cita con las urnas se sugería a todas luces complicado, prácticamente utópico. Durante la legislatura que se sometía a examen, el socialista Francisco Javier Benítez había gobernado en Cartajima sin oposición, con un pleno de cinco concejales que en 2019 había dejado al PP sin los dos representantes con los que contaba allí.

No obstante, el 28M Benítez no revalidó la vara de mando. Se la arrebató el PP por sólo diez votos de diferencia (102 a 92), tras saltar por encima del obstáculo que implicaba presentar como candidata a la alcaldía a una persona que no era del pueblo, la rondeña Isabel María Jiménez. Ella se encargó de elaborar la candidatura ‘in extremis’ durante las semanas inmediatamente previas a la celebración de las elecciones. Y otra de las singularidades era que en los cuatro primeros puestos de esa lista sólo había mujeres.

A su vez, la victoria de estas cuatro mujeres en Cartajima se convirtió en uno de los símbolos del avance inédito que el PP ha experimentado en los ayuntamientos del ámbito rural malagueño. Especialmente, en un feudo tradicionalmente socialista como la Serranía de Ronda, dónde logró por primera vez en la historia el diputado provincial.