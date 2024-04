Five Guys abre su segundo local en Málaga

La hamburguesería favorita de Obama aterriza de nuevo en Málaga y lo hace para abrir su segundo local en la provincia.

Five Guys, la cadena estadounidense de comida rápida, inaugura su nuevo restaurante en Puerto Banús. Un local a pie de calle en la Avda. Julio Iglesias, que cuenta con 330 metros cuadrados interiores y 125 metros cuadrados en terraza exterior donde se podrá dar cabida a más de 125 personas, y desde la que se puede disfrutar de la vista de la playa y el mar.

"Poder llegar a un mayor número de fans de Five Guys que hay en la Costa del Sol es algo que nos hace tremendamente felices. Desde que abrimos nuestro primer restaurante en la Costa del Sol hace un par de años, hemos podido comprobar como Málaga tiene hambre de las burgers&fries de Five Guys: frescas, customizadas, sin congelar; y que nos esperaban con ganas y hambre de rock&roll", afirma Daniel Agromayor, director de Five Guys en España y Portugal.

Con 15 toppings gratuitos a escoger, en Five Guys hay hasta "250.000 posibilidades de crear tu propia hamburguesa": de un piso, de dos, con queso, champiñones plancha, bacon o jalapeños, entre otros. O su opción más sana: burguer enrollada en lechuga.

"Además de todos los malagueños, sabemos que nos esperan todos aquellos ciudadanos del mundo que visitan la Milla de Oro y que ya son nuestros fans en sus países de origen", explica el director de Five Guys en España y Portugal.

La carta también ofrece perritos calientes y sándwiches. Todo ello se puede acompañar con sus batidos: de bacon, mango, frambuesas, vainilla o mantequilla de cacahuete, etc.

Y con este restaurante ya van 31 en España. 14 de ellos en Madrid, 9 en Barcelona, dos en Sevilla y Málaga, con uno en Granada, Valencia, Bilbao, Alicante y Murcia.

Comida rápida, de calidad

El éxito de esta famosa cadena estadounidense se basa en no usar ni alimentos congelados ni microondas. Todo se prepara cada mañana, con materia prima completamente fresca sin congeladores ni retenedores de calor.

Los principios de Five Guys son: frescura, calidad y personalización

En Five Guys, no solo las burgers son la estrella de la carta, sino que sus patatas son también las grandes protagonistas. Estas provienen de cultivos que están situados por encima del paralelo 42 norte porque, al ser noches frías y largas, el tubérculo crece mucho más lento y hace que la carne sea bastante más densa para dar más textura. Las patatas son fritas en tres fases con aceite de cacahuete.

Por otro lado, la carne de vacuno para las hamburguesas proviene de Escocia de ganado y se alimenta con cereales durante 120 días, logrando así una proporción de 80:20 de grasa magra, consiguiendo "un bonito efecto marmoleado y un delicioso sabor".