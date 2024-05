Vecinos de Campillos se unen para denunciar la falta de bolsas de trabajo

Vecinos del municipio malagueño de Campillos se han unido para denunciar la falta de bolsas de empleo público en la localidad.

Tal y como explica Antonio Pérez, uno de los afectados, el ayuntamiento habría eliminado la oportunidad que ofrece este sistema para cubrir vacantes de puestos de trabajo, y a las que accedían una gran cantidad de personas del municipio. «Llevamos así desde hace un año y el ayuntamiento no nos da ningún tipo de explicación. Los vecinos de Campillos necesitan trabajar».

Esta situación, que tildan de «insostenible», ha llevado a los vecinos de la localidad a manifestarse a las puertas del consistorio, a la espera de obtener una respuesta por parte de los responsables. «Llevamos dos semanas manifestándonos en la puerta del ayuntamiento para que nos den una explicación».

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Campillos aclaran que se trata únicamente de un cambio de funcionamiento a la hora de tramitar estas bolsas de trabajo. «No es que no haya bolsas, es que antes funcionaban de otra manera», comparten.

Las personas afectadas explican que este nuevo procedimiento ha disminuido el número de empleo en la zona, generando un malestar general entre los vecinos del municipio

Y es que, según explican, antes el único requisito para acceder a estas bolsas de empleo era estar desempleado. Sin embargo, la reforma laboral ha propiciado cambios en los procesos de selección del personal, priorizándose las oposiciones o exámenes de carácter público para acceder a las plazas. «Por ejemplo, para el tema de la limpieza en el municipio. Anteriormente ha habido una convocatoria y un proceso con oposición pública. En este caso, han entrado tres personas como funcionarias fijas y luego ha quedado una bolsa con las personas que, pese a haber aprobado, no han entrado. Los que ni siquiera se han presentado, pues obviamente están fuera de la bolsa. Es como si yo quiero trabajar de maestro pero no me presento a las oposiciones», utilizan como ejemplo.

«La ley de estabilización induce a los ayuntamientos a reducir el número de empleados temporales», disponen. Es por ello que, en base a la aplicación de dicha ley, «hay un montón de plazas que son estructurales». «Si el criterio es hacer un examen y demostrar unas aptitudes, si no te presentas, como es normal, no puedes estar en la bolsa», defienden.

Así las cosas, los vecinos afectados prevén futuras movilizaciones si no se encuentra una solución óptima al problema. Por el momento, ya han elevado una queja al Defensor del Pueblo. «En otros municipios aún hay bolsas de trabajo y funcionan como siempre», achacan.