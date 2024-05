Pleno acalorado en Villanueva del Trabuco sobre la polémica actuación junto a los Cien Caños

El salón de plenos de Villanueva del Trabuco ha sido escenario este viernes de un acalorado pleno extraordinario sobre las actuaciones llevadas a cabo en el entorno de la Fuente de los Cien Caños, en el antiguo nacimiento de El Higueral. De hecho, han sido varias veces las que se ha tenido que pedir respeto y silencio al público.

La sesión fue solicitada por la oposición, Trabuco Sí, con el objetivo de pedir explicaciones sobre lo que ellos consideran el "exterminio" de este paraje natural tras la tala de numerosos árboles con motivo de un proyecto "que todavía desconocemos", ha señalado el portavoz, José María García, quien ha puesto sobre la mesa los motivos de haber querido celebrar este pleno, entre ellos, pedir explicaciones más allá del informe remitido por la Junta de Andalucía sobre los trabajos, el cual consideran "insuficiente".

Entre otras muchas cuestiones, principalmente, ha exigido conocer explícitamente el expediente y el proyecto, con el fin de tener acceso a cuestiones relevantes como la extensión que ocupará la primera fase, en qué consiste la segunda o si requiere de licencia urbanística o de un informe de impacto ambiental.

Pues desde Trabuco Sí consideran que la actuación es "improvisada", puesto que nunca se ha hecho pública la intención de desarrollar este proyecto, ni siquiera en los programas electorales de PSOE y PP en la pasada campaña de los comicios municipales.

Defensa

Al respecto, el equipo de Gobierno ha respondido no poder contar con el proyecto hasta que no se ejecute, pues, según han señalado, el Consistorio no está obligado a tener ningún informe de una actuación promovida por la propia Administración autonómica. Pese a ello, han defendido a capa y espada la intervención, por lo que han pedido a los vecinos confianza, ya que, según los concejales, los buenos resultados no tardarán en verse. Además, han reprochado al anterior equipo de Gobierno el no haber ejecutado ninguna actuación en 8 años para proteger aquel entorno.

Por su parte, el alcalde, Juan Luis Gallardo, ha cuestionado un proyecto que Trabuco Sí planteó en su anterior mandato y ha lamentado tener que realizar esta sesión extraordinaria que ha calificado de "circo" y "verborrea", ya que, según él, la oposición no ha hecho nada más que poner en duda la actuación de los técnicos, sin haber presentado ningún argumento o dato objetivo. Por último, ha pedido que dejen de "confrontar", "insinuar" y crear "crispación" entre los vecinos.

Según han anunciado, el próximo 21 de mayo la corporación municipal ha sido citada por los técnicos para abordar en persona los trabajos, con el fin de aclarar de una vez por todas la afección o no que ha podido sufrir el paraje.