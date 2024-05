Protesta vecinal en Teba por unas instalaciones deportivas «dignas».

Vecinos de Teba se concentraron ayer sábado en la localidad para poner de manifiesto la situación «deficiente» en la que se encuentran actualmente las instalaciones deportivas del pueblo, motivo por el cual han constituido además una plataforma ciudadana.

La marcha dio comienzo en la plaza de la Constitución y se dirigió en dirección al campo de fútbol municipal, donde se colocó una pancarta reivindicativa por unas instalaciones «dignas y adecuadas» para el pueblo. Esta misma acción se ha estado repitiendo desde hace semanas por parte de los equipos de fútbol base durante los encuentros que han disputado fuera.

Durante la lectura de un manifiesto, lamentaron la falta de «mantenimiento e inversiones», sobre todo en el campo de fútbol, que se encuentra cerrado desde 2018 debido a los graves daños que sufrió como consecuencia de las inundaciones, lo que a día de hoy obliga a equipos y jugadores a tener que desplazarse hasta otros municipios cercanos , como Almargen o Cañete la Real, para poder jugar sus partidos a nivel local.

Aunque la plataforma nació con el objetivo de denunciar las deficiencias en cuanto a instalaciones, principalmente para fútbol, ahora se ha convertido en un medio portavoz de las quejas generales en materia deportiva de todos los tebeños.

«No podemos seguir así. Lo hacemos por nuestros hijos, pero también por todas esas personas que se tienen que desplazar a otra población para practicar deporte. Las administraciones no responden a las necesidades deportivas de los vecinos. Por ejemplo, la gente mayor no tiene donde practicar gimnasia. Las obras de uno de los pabellones parece que no van a terminar nunca y en otro falta personal y medios. Las pistas de pádel también están muy deterioradas y no se puede jugar en ellas», denunció el presidente de la Plataforma por un Deporte Digno en Teba, Juan Manuel Valero.

Es por todo ello que no descartan la celebración de más actos de protesta. «Trasladaremos nuestras reivindicaciones a donde haga falta, hasta la Diputación de Málaga o la Junta de Andalucía», afirmó, tendiendo a su vez la mano «para demandar lo que sea necesario» al Ayuntamiento y a su alcalde, Cristóbal Corral, con quien ya han mantenido varias reuniones en las que le han trasladado sus quejas.

Por su parte, el regidor tebeño no ha querido todavía posicionarse públicamente ni entrar a debatir o desmentir ciertas «imprecisiones» respecto a las declaraciones y reivindicaciones de la plataforma.