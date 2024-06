Humilladero se une en contra del cierre de una unidad infantil

Las familias del CEIP Nuestra Señora del Rosario, en Humilladero, se han unido en contra del cierre de una unidad de Infantil para el próximo curso, lo que dejaría al centro con una única clase para infantiles de 5 años con 25 alumnos.

Tal y como denuncian desde el centro educativo, esta fusión de las clases provocaría la pérdida de la docente titular y el docente de apoyo, con el perjuicio que esto conllevaría para el alumnado, entre los que se encuentran 8 menores con necesidades especiales y 2 que están pendientes de evaluación.

«En este centro no se atendería a la diversidad porque no tiene los medios», comparte Paco Pozo, profesor del colegio y padre de una de las alumnas afectadas. «Por ejemplo, mi hija está en tres años, va a pasar cuatro, y su maestra empezó de baja y no se incorporó hasta el día 15 o 16 y esos primeros días de colegio estuvo con su maestra de apoyo, hasta que vino la maestra titular. El año que viene, si pasara, no podría ser porque no habría», lamenta.

Otro de los problemas a los que se enfrentan es la masificación de las clases, sobre todo en infantil de tres años, en cuyas aulas se incluirían 25 alumnos.

Ante esta situación, desde el CEIP Nuestra Señora del Rosario han planificado una serie de movilizaciones a modo de protesta que tuvieron su inicio el viernes y que se prolongarán hasta que se encuentre «una solución adecuada». «El viernes entramos diez minutos más tarde», explican desde el centro, adelantando que esta es la primera de las movilizaciones que se repetirán durante todo el periodo de matriculación y quizás hasta que termine el curso.

Por su parte, desde la Delegación de Educación de Málaga detallan que la oferta de salida para 3 años en el CEIP Nuestra Señora del Rosario de Humilladero es de 50 vacantes. Sin embargo, el centro ha recibido 25 solicitudes, por lo que le correspondería, en principio, una unidad.

«No obstante, recordamos que en estos momentos nos encontramos en pleno proceso de análisis de la situación, que se concretará definitivamente cuando se conozca el número de matrículas formalizadas, por lo que hasta ese momento no se dará por definitiva la oferta educativa para el curso 24/25», sostienen.

Así las cosas, desde el centro piden colaboración ciudadana para impedir la masificación en las aulas, optando por una «educación de calidad». «Lo que buscamos es meter un poco de presión a la Delegación y que se nos escuche y que no nos quiten los recursos que tenemos para nuestros alumnos», piden.