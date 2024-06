Agricultores de cebollas encaran la peor campaña del siglo

Los agricultores tradicionales de cebolla temprana de la provincia de Málaga se enfrentan a la situación más crítica del siglo debido a la falta de compradores y precios insostenibles. La principal causa de ello es el exceso de producción, pues, además de ser un año de buenas cosechas, han sido muchos los agricultores que han visto en este cultivo una alternativa ante la evolución del precio en los últimos años. A ello se suma la falta de regulación del mercado.

Se trata de una situación que denuncia Asaja Málaga. «En esta ocasión, no se trata de que su producto no tenga precio, es que no hay ni quien la quiera comprar. O si lo hacen, es a un precio irrisorio que no cubre ni la mitad del coste de la recolección. Esta es una prueba más de la ineficacia de la Ley de la Cadena Alimentaria, la cual va quedando en entredicho cada vez que un producto agrícola entra en situaciones problemáticas de mercado», asegura el presidente de ASAJA, Baldomero Bellido.

Asimismo, critican que los mercados están cubiertos de cebollas de países muy lejanos, como Chile, Senegal o Perú. «Estas causas, entre otras, han provocado que en zonas tradicionales de siembra, sobre todo del norte de nuestra provincia, principalmente de los municipios de Archidona, Antequera y Sierra de Yeguas, se encuentren con una cosecha por la que nadie pregunta y que a quien se la ofrecen, o no hace ni caso o no quiere pagar nada por ellas», critica Bellido.

Cooperativas de la zona están intentando dar alguna solución a sus socios a sabiendas de que la situación es muy complicada, pues este tipo de cebolla tiene una campaña de recolección muy corta y apenas se puede almacenar al tratarse de un producto que se debe consumir casi de inmediato para poder mantener sus buenas cualidades intactas para el consumidor.

El gerente de la cooperativa agroalimentaria Horticultores El Torcal, Juan Antonio Romero, ha afirmado que actualmente los precios están unos diez céntimos por debajo de los costes de producción. En cuanto al incremento de la cosecha, ha señalado que han sido muchos los productores externos al sector que han aprovechado la disponibilidad de recursos hídricos en su zona para sembrar cantidades ingentes cebollas.

«Los agricultores de Antequera siempre tienen sus planes de siembra hechos. Donde ha habido un aumento muy grande ha sido en la zona de Sevilla y Córdoba, lo que ha provocado el caos», explica. «Lo lamentable es que el agricultor que siempre se ha dedicado a este cultivo va a salir muy perjudicado», lamenta.

La campaña de cebolla temprana, que es de las más cortas, terminará en torno al 20 de junio. «Lo mismo que hemos tenido dos años aceptables y buenos a nivel comercial y de producción, este año se presenta desastroso en todos los sentidos», destaca. A pesar de todo, la calidad del cultivo sigue siendo muy buena. «Aunque no hemos tenido ningún periodo de tormentas fuertes o lluvias torrenciales, el cultivo tiene una calidad excelente, la mejor en los últimos cinco años, por lo que es una pena que esté pasando esto a nivel comercial», añade, y augura un futuro similar a la cebolla tardía.