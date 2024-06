Creando oportunidades en los pueblos

Crear un proyecto vital en los pequeños municipios del interior y en las zonas rurales es posible. Si no que se lo digan a Antonio Valle, artista, compositor y cantautor, que, tras haber vivido en diferentes partes del mundo, ha querido mudarse con su mujer y su hijo a Canillas de Aceituno, un pueblo de la Axarquía con poco más de 1.700 habitantes.

Y es que Valle es uno de los 11 participantes de la primera edición de Metapueblos -el programa impulsado por la Diputación de Málaga para luchar contra la despoblación- que ha decidido fijar su residencia habitual donde ha llevado a cabo su proyecto revitalizador basado en la economía sénior, cuyo objetivo es hacer de la localidad un lugar más amigable con las personas mayores.

«La calidad de vida de un pueblo no tiene comparación con la de una ciudad. Se puede vivir muy bien si se mejoran los servicios. Yo nací en Alicante, pero he pasado la mayor parte de mi vida en el pueblo natal de mi padre, Montecorto, situado en la Serranía de Ronda. Es por ello que siempre he podido disfrutar del contraste entre la ciudad y la vida rural», detalla.

De esta forma, adaptarse a su nuevo hogar ha sido más sencillo de lo que había imaginado. «Nos ha cautivado la arquitectura popular del pueblo, sus calles adornadas con flores y las impresionantes vistas. Cada rincón nos sorprende con su encanto único y la amabilidad de la gente nos ha hecho sentir como en casa desde el primer momento», afirma Valle, quien espera poder continuar echando raíces en «este maravilloso pueblo» por mucho tiempo más.

La iniciativa de la Diputación no solo le ha llevado a comenzar una nueva vida, sino también a crear, junto a dos de sus compañeras, Estefanía Fernández y Cristina Márquez, la asociación Meta Innova Rural. «Cuando terminamos el proyecto, nos pareció muy interesante continuar con esta acción social y decidimos unirnos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y luchar contra la despoblación», destaca.

Fundadores de Meta Innova Rural. / L.O.

De esta forma, su idea es implementar actividades y talleres, además de brindar asesoramiento y encontrar colaboradores para llevar a cabo los planes de acción delineados en los informes de adaptación municipal de cada municipio. «Nos enfocaremos en evitar el abandono de los pueblos, en atraer nuevos residentes y ofrecer oportunidades para quienes ya habitan en ellos».

Para ello, trabajarán en la creación de entornos más inclusivos y adaptados y en la mejora de los servicios públicos y privados. También en promover el envejecimiento activo, así como defender y promocionar el patrimonio de vida y cultural de cada municipio, fomentando el emprendimiento en las zonas rurales y la repoblación sostenible.

«Lo primordial para nosotros es concienciar a la ciudadanía sobre todos estos temas, desconocidos aún para muchos, sobre el envejecimiento de la población y las necesidades específicas que requieren, sabiendo que en un futuro va a haber más gente mayor que joven», reitera.

Asimismo, ayudarán a los ayuntamientos a adherirse al Imserso «lo que mejoraría la imagen y la reputación de los municipios», asegura Valle, quien a su vez destaca el gran atractivo turístico que supondrían todas estas medidas. «En general, vemos muchos extranjeros que vienen buscando ciudades amigables con las personas mayores y en la provincia de Málaga actualmente no hay ninguna», lamenta.

Sobre Metapueblos El programa se ha desarrollado desde septiembre de 2023 en torno a cuatro ejes de economías emergentes en los pueblos: agroecología, bioconstrucción, economía senior y energías renovables, mediante formación, inmersión rural y prácticas en empresas. Han sido en total 10 empresas y 8 ayuntamientos de la Serranía de Ronda y Axarquía los que se han implicado para atraer nuevos pobladores. «Metapueblos es esa señal que estás buscando», asegura Valle. Te abre la mente, te enseña otras perspectivas, caminos y opciones. Lo recomendaría a todo el mundo porque al final la vida es un aprendizaje constante», concluye.

