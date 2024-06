El PP se alía con una concejala del PSOE para presentar una moción de censura en Carratraca

El PP se ha aliado con una concejala del PSOE para presentar una moción de censura en Carratraca. En esta localidad malagueña con menos de 1.000 habitantes, desbancarán al alcalde de IU para sustituirlo por una regidora popular con un pacto 'antinatura', que ha motivado la expulsión del grupo socialista de su única edil. Así, el PSOE se quedará sin representación e IU sin una de sus once alcaldías malagueñas. De este modo, los populares rozan el medio centenar de ayuntamientos en los que tiene la vara de mando -vuelve a los 48- y, a su vez, se vengan del acuerdo progresista que les arrebató Humilladero.

Tras los comicios locales de Carratraca, el candidato de Por Andalucía y miembro de IU Antonio Sepúlveda empezó a gobernar en minoría tras haber sido la suya la candidatura más votada. Eso sí, empató a tres concejales con el PP y la 'llave' quedó en manos de la hasta ahora representante socialista Maria Dolores Porras. Ella hará posible, según confirmaron fuentes del PP de Málaga, el regreso al poder de la que fuera la 'alcaldable' del PP el 28M, Marian Fernández, quien ya ostentó la alcaldía anteriormente.

Reacción de la dirección socialista

Las fuentes consultadas en el PSOE de Málaga explicaron que la dirección provincial reaccionó de forma contundente al conocer este mismo miércoles por la mañana una moción de censura de la que no tenía ninguna constancia. En este sentido, explicaron que la concejala socialista que apoya al PP no es militante de la formación progresista y se presentó como candidata del PSOE a la alcaldía de Carratraca como independiente, en las elecciones municipales del 28 de mayo. No obstante, añadieron que el secretario general, Dani Pérez, ordenó enseguida su expulsión del grupo municipal porque ella se negó a retirar su apoyo a la moción de censura y, por ende, se le solicitará el Consistorio de la localidad su paso a edil no adscrita.

Críticas de Morillas al PSOE

Mientras tanto, no se ha hecho esperar la reacción de la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, ante la moción de censura que le arrebata la alcaldía a su formación en el Ayuntamiento de Carratraca.

A juicio de Morillas, “es inadmisible que el PSOE se preste a poner sus votos al servicio del PP para echar a IU de una alcaldía”. "PP y PSOE han presentado una moción de censura vergonzosa en Carratraca. Es inaceptable. Lo que toca es cerrar el paso a la derecha en los ayuntamientos, no abrirle el paso. Todo el apoyo al pueblo de Carratraca, a las gentes de IU Málaga y a su alcalde Antonio Sepúlveda", enfatizó Morillas.

En opinión de la dirigente de IU, "el actual contexto político pide acuerdos de gobierno que frenen a la derecha, pero con esta moción de censura el PSOE facilita que la derecha avance en la provincia de Málaga". Así lo recalcó con palabras que van en contra de la mejoría de las relaciones de IU con el PSOE que propició la moción de censura para poner a una alcaldesa socialista en Humiulladero. Además, IU confiaba en conseguir la alcaldía de Archidona por la misma vía con el apoyo socialista, pero el regidor del PP aún no ha sido desbancado.

La de Carratraca sería la tercera moción de censura que se produce en la provincia de Málaga durante la presente legislatura, de cuyo arranque se cumplió esta misma semana el primer aniversario. Además de la de Humilladero, hubo otra en otoño en Mijas que expulsó al PSOE de la alcaldía y situó al mando a la popular Ana Mata, con el apoyo de Vox y del candidato de Por Mi Pueblo, Juan Carlos Maldonado, que tenía la 'llave' y se cambió de bando.