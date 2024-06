El alcalde de Carratraca atribuye la moción de censura a intereses económicos: "La concejala del PSOE quería un sueldo"

La resaca de la alianza del PP con una edil del PSOE para gobernar en Carratraca está poniendo de manifiesto la inestabilidad con la que ha transcurrido el primer año de la legislatura en esta localidad malagueña, con menos de 1.000 habitantes. El todavía alcalde de IU, Antonio Sepúlveda, atribuyó la moción de censura -pactada por cuatro de los siete concejales del municipio para sustituirlo por una regidora del PP, Marian Fernández- a intereses económicos y al "despecho" de la única representante socialista en la corporación: "Ella lo que quería era un sueldo, quería ser teniente alcalde liberada y eso no era viable; además, mi ética personal tampoco me permitía hacer eso porque yo no he venido aquí para jugar con la gente de mi pueblo", expuso Sepúlveda antes de añadir que ni él ni ningún otro miembro del equipo de Gobierno está cobrando un sueldo por el ejercicio de sus funciones en el Ayuntamiento.

Una vez que María Dolores Porras ha sido expulsada por el PSOE de su grupo municipal, el regidor de IU le recordó a la edil que le dará la alcaldía al PP que, tal y como se contempla en el Pacto Antitransfuguismo, "como concejal no adscrita no podrá cobrar ni ostentar un puesto de responsabilidad en el Gobierno municipal".

Incluso, Sepúlveda tiene ahora presente las manifestaciones en las que la propia Porras les decía que su voto "vale dinero". Es más, este detalle está siendo comentado en los mentideros políticos del municipio hasta el punto que circulan 'memes' o un vídeo con un audio en el que se reproduce la frase "mi voto tiene un precio".

A su vez, los argumentos defendidos por el alcalde en declaraciones a La Opinión de Málaga también planean por una declaración institucional publicada por el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Carratraca: "Nos preocupa que la moción de censura presentada tenga como objetivo primordial la obtención de remuneraciones personales para los nuevos miembros que aspiran a formar el equipo de Gobierno así como una buena pensión de jubilación para otros. Consideramos que la política debe estar al servicio de los ciudadanos y no ser un medio para intereses particulares".

Mala relación con el alcalde

Además, la mala relación que en todos estos meses ha existido entre Porras y los integrantes de IU se asoma a la versión de los hechos que ofrece Sepúlveda. Como punto de partida, vale el pleno de investidura en el que Porras finalmente no apoyó al PP, como llegó a vaticinarse en el pueblo, ni tampoco a IU. Se votó a ella misma y el empate a tres entre IU y los populares lo desequilibró la condición de fuerza más votada de la formación de izquierda.

Ya a posteriori, Sepúlveda le ofreció a la concejal socialista el Área de Igualdad y Mayores, aunque ahora le reprocha que en todo este año "no se ha responsabilizado" de su cometido y apenas ha acudido a las reuniones para las que era convocada bajo la disciplina del equipo de Gobierno. Y, de hecho, Porras fue destituida el pasado mes de mayo y apartada del Ejecutivo municipal. Uno de los detonantes fue que, ese mismo mes, ella y los tres concejales del PP se alinearon y votaron en contra de que -tras un primer año sin cobrar- pasase a tener un sueldo el teniente de alcalde de IU.

Precisamente, cinco días antes de la presentación de la moción de censura, María Dolores Porras era defendida en la cuenta de Facebook 'PSOE Carratraca' y se indicaba que su destitución como concejala de Igualdad obedecía a "una decisión que se ha tomado sin ofrecer ni un solo motivo claro ni explicación". "Nos enfrentamos a una situación de opacidad y falta de transparencia que no podemos tolerar", se señalaba.

Igualmente, la propia concejala del PSOE hizo una publicación en sus redes sociales -tras el registro de la moción de censura- en la que quedaba patente su mala relación con el alcalde de IU. Para encabezar su evocación, empleó una cita de Marco Aurelio: "La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño". Al mismo tiempo, recurrió a una escena de la película 'Gladiator' como "ejemplo perfecto de cómo la templanza y los principios estoicos pueden guiarnos a reaccionar ante la adversidad".

Declaraciones de la edil socialista

En declaraciones recogidas por Europa Press, la concejala socialista María Dolores Porras dijo que "es falso" que el PSOE a nivel provincial no supiera nada de la moción de censura. "Yo mismo lo he comunicado en varias ocasiones", sostuvo.

Porras también recordó que, tras las elecciones, el PP y el PSOE, tanto a nivel local como provincial, habían cerrado un acuerdo para gobernar en este municipio pero "en el último día no pudo materializarse".

La edil no entiende "cómo desde el PSOE, lo que veían bien hace un año, es decir, pactar con el PP, ahora digan que es un pacto antinatura". Es más, la concejala incidió en que sufrió "auténtico acoso personal por parte del candidato de IU y actual alcalde hasta el punto de salir llorando del despacho donde me encerraron minutos antes del acto de toma de posesión".

También añadió que se ha mantenido "callada" porque le prometieron que trabajarían para sacar adelante proyectos en Carratraca. En su opinión, en el pueblo "hace falta gestión y menos ideología y Carratraca tiene que aprovechar urgentemente estos años para no perder el tiempo y lograr un progreso para todos nuestros vecinos".

"El alcalde actual solo gobierna para los suyos, para sus votantes, y no para todo el pueblo. Es urgente un cambio de rumbo porque Carratraca se está quedando atrás, sin participar del desarrollo y progreso que sí están experimentando otros muchos pueblos de la comarca", concluyó la edil.