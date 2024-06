La moción de censura de Carratraca será votada el 4 de julio en un pleno extraordinario

El ambiente político sigue caldeado en Carratraca mientras avanza la cuenta atrás para conocer el desenlace que, previsiblemente, desbancará al alcalde de Izquierda Unida, Antonio Sepúlveda, y le dará la vara de mando a la aspirante del PP, Marian Fernández, con el apoyo de la edil socialista María Dolores Porras. De hecho, la moción de censura de Carratraca será debatida y sometida a votación entre los siete ediles de la corporación el 4 de julio, en una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Carratraca, según confirmaron fuentes municipales.

De momento, las reacciones de diversa índole no cesan y, por ejemplo, el jueves por la tarde se celebró la asamblea vecinal en la que el regidor tenía previsto hacer un balance de su primer año de gestión en el Consistorio. En este acto, Sepúlveda recibió muestras de cariño y se produjeron manifestaciones contrarias al órdago lanzado por el PP y la única concejala del PSOE, que dejará de pertenecer al grupo municipal y por ende se quedará sin representación la formación progresista.

Así lo ha decidido el PSOE local, en línea con lo ya anunciado por la dirección provincial, y de ello informó en un comunicado publicado horas después de la presentación de la moción de censura.

En este escrito de la agrupación socialista carratraqueña se confirmaba que se había solicitado que su edil pase a no adscrita, con duras críticas a Porras y un rechazo contundente a la moción de censura: "No queremos que nuestros votos, los de los militante y la inmensa mayoría de los simpatizantes que pusieron su confianza en Lola Porras, apoyen un gobierno de derechas. No queremos dejar de pedir disculpas a la familia socialista de Carratraca por el error que cometimos en su momento al nombrar candidata a alguien que con el tiempo ha demostrado que sólo aspiraba a conseguir sus propios intereses, demostrando que sus principios no son precisamente socialistas".

Y, al igual que hiciera el regidor de IU Antonio Sepúlveda, los socialistas le recuerdan a su edil que "el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que fija como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un caso de transfuguismo, impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas".

"La agrupación no fue informada"

Asimismo, en el comunicado se indica que la noticia de la moción de censura le había llegado al PSOE local a través de la corporación actual, de cuyo equipo de Gobierno Porras dejó de formar parte en mayo al ser destituida por el alcalde de IU, y se añade que "no ha habido ninguna llamada por parte de la concejala a ningún miembro de la agrupación local del PSOE".

"La agrupación no ha sido informada en ningún momento de la decisión que parece lleva bastante tiempo tomada", se agrega en la misma dirección.

La versión de la concejala

Precisamente, la comunicación o no al partido de las novedades que se iban produciendo ha producido un choque entre la concejala y la dirección provincial, que ofrecieron versiones antagónicas al respecto.

Las fuentes consultadas en el PSOE de Málaga explicaron que la dirección provincial reaccionó de forma contundente al conocer el mismo miércoles por la mañana una moción de censura de la que no tenía ninguna constancia. En este sentido, explicaron que la concejala socialista que apoya al PP no es militante de la formación progresista y se presentó como candidata del PSOE a la alcaldía de Carratraca como independiente, en las elecciones municipales del 28 de mayo. Además, añadieron que el secretario general, Dani Pérez, ordenó enseguida su expulsión del grupo municipal porque ella se negó a retirar su apoyo a la moción de censura y, con las mismas, se le solicitaría al Consistorio de la localidad su paso a edil no adscrita.

Sin embargo, en declaraciones recogidas por Europa Press, la concejala socialista María Dolores Porras dijo que "es falso" que el PSOE a nivel provincial no supiera nada de la moción de censura. "Yo mismo lo he comunicado en varias ocasiones", sostuvo.

Porras también recordó que, tras las elecciones, el PP y el PSOE, tanto a nivel local como provincial, habían cerrado un acuerdo para gobernar en este municipio pero "en el último día no pudo materializarse".

"No entiendo cómo desde el PSOE, lo que veían bien hace un año, es decir, pactar con el PP, ahora digan que es un pacto antinatura", incidió con un relato que coincide con lo apuntado por fuentes próximas al PP de Carratraca. En este sentido, señalaron que en junio de 2023 ya se había cerrado para el Pleno de investidura un pacto entre el PP y el PSOE que había sido autorizado por las direcciones provinciales de sendas fuerzas políticas.

El PSOE lo niega

Fuentes del PSOE de Málaga desmintieron esta versión y aseguraron que "es absolutamente falsa". "Nunca nos hemos sentado a negociar nada con el PP sobre Carratraca, a ella le dimos la orden de que apoyara a Izquierda Unida", añadieron. Asimismo, expusieron que, el pasado mes de noviembre, Porras fue advertida a raíz de la existencia de rumores sobre una moción de censura de que, si la apoyaba, sería expulsada del grupo municipal del PSOE como así ha sucedido ahora. Incluso, aseguran que en aquel momento se pensó que ella había acatado la consigna de la dirección provincial y que, por eso, ahora ha "sorprendido" tanto que se alíe con el PP para desbancar a IU.

Tras ser registrada en el Consistorio, la moción de censura fue justificada por el PP de Carratraca con la certeza de que servirá para "demostrar que, para trabajar por un pueblo, no hace falta tener las mismas siglas políticas, ni gobernar centrados en el enfrentamiento, se puede hacer de forma unida independientemente del color".

En cambio, una declaración institucional publicada por el actual equipo de Gobierno de IU en el Ayuntamiento de Carratraca apuntaba a los intereses económicos de los firmantes: "Nos preocupa que la moción de censura presentada tenga como objetivo primordial la obtención de remuneraciones personales para los nuevos miembros que aspiran a formar el equipo de Gobierno así como una buena pensión de jubilación para otros. Consideramos que la política debe estar al servicio de los ciudadanos y no ser un medio para intereses particulares".