Rechazo vecinal al cambio de nombre de Villafranco

Numerosos vecinos se han pronunciado en contra del cambio de nombre de Villafranco del Guadalhorce, pedanía de Alhaurín el Grande, que se pretende ejecutar en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, una opinión expresada durante la asamblea informativa convocada por el Ayuntamiento.

"Muchos en contra y pocos a favor del cambio", es el resumen que ha hecho de la reunión la vicepresidenta de la asociación de vecinos de este núcleo, Mila Huss, que ha explicado que en la asamblea se plantearon tres opciones de nueva denominación: 'Villa del Guadalhorce', 'Pueblo Nuevo' o 'Villanueva del Guadalhorce'.

Huss, que acudió a la asamblea, ha explicado a EFE que su colectivo no entra en cuestiones políticas y que la asociación lucha para que se arreglen la carretera y las calles o se amplíe el alumbrado, de forma que el pueblo esté al nivel del siglo XXI y se atiendan sus necesidades.

Un centenar de personas acudió al encuentro del total de los mil habitantes de esta pedanía, cuyo origen data de los años 50 cuando se creó como poblado de repoblación agrícola.

Ha precisado que, al parecer, una de las opciones que asegura que presentó el Consistorio no sería posible, la de Pueblo Nuevo, porque existe otro núcleo con esa denominación en el vecino municipio de Cártama, con el que Villafranco precisamente comparte código postal, el '29570', lo que originaría complicaciones con el correo postal.

Mila Huss, de origen sueco, ha explicado que desconoce si dejarán que los vecinos elijan el nombre o lo decidirá el Ayuntamiento y cree que se debería dejar tiempo a los ciudadanos para pensar al respecto.

Familias apellidadas Franco

Ha apuntado que hay quien defiende que el nombre de 'Villafranco' no se debía al franquismo, sino a varias familias apellidadas Franco que fueron las primeras en poblar el lugar y ha recordado que aún hay varias localidades con el nombre de Franco o de El Caudillo.

Luisa Franco es una vecina que defiende la conservación de la actual denominación del pueblo y advierte de los cambios que implicaría tener otro nombre, incluso con las escrituras de propiedades, al tiempo que duda de quien afirma que esos trámites no tendrían coste económico.

Ha asegurado a EFE que ella no pertenece a la familia Franco pese a su apellido, y ha precisado que su madre fue de las primeras en llegar a Villafranco, tras lo que ha apuntado que ya son cuatro las familias de la pedanía apellidadas como ella, al menos 40 personas.

Por su parte, José Gómez ha expresado su indignación con la pretensión del cambio de denominación y ha precisado que viven en Villafranco y no en 'Villa Francisco Franco', al tiempo que ha criticado que "hacen la ley cuando les conviene" y que otras normas se han cambiado.

También ha defendido que el nombre del pueblo no es por Franco, y ha sugerido que se establezca como denominación 'Villa de los Franco', ya que muchos vecinos no están a disgusto con el nombre actual, estaban tranquilos y no había problemas, mientras que con la actual situación se les enfrenta.

Cumplir la ley

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento -integrado por la formación local 100 % Alhaurín, PSOE e Izquierda Unida- han informado a EFE de la intención de cumplir con los requerimientos de la ley y que los nombres planteados no son vinculantes.

Desde 2016 está pendiente el cambio de nombre y el primer teniente de alcalde, Luis Guerrero, explicó que la Ley de Memoria Democrática "es una ley vigente que hay que aplicar" y sobre la que el Ayuntamiento tiene varios requerimientos, tanto formales por parte del Senado como anteriormente del Defensor del Pueblo, y el gobierno local está "intensamente comprometido con esa ley y su cumplimiento".

Desde el ejecutivo municipal han añadido que el incumplimiento podría conllevar multas al Ayuntamiento, además de perder el derecho a subvenciones o ayudas.

Por su parte, Vox, desde la oposición municipal, ha destacado que el cambio de denominación ha causado el mayor malestar entre los vecinos y cree que supone "una pérdida de identidad y un tremendo trastorno en cuestiones administrativas".