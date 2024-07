Carratraca vota este mediodía la moción de censura entre medidas de seguridad

Este primer jueves de julio, muchas de las miradas de la política malagueña escrutarán lo que suceda en Carratraca. A una hora redonda, a esas doce de la mañana que establecen el ecuador de cada día, ha sido convocado el pleno extraordinario con el que se votará la moción de censura presentada por el PP y una edil del PSOE contra el alcalde de IU, Antonio Sepúlveda. Y ante lo caldeado que está el ambiente en este municipio del Guadalteba, la sesión se celebrará en la sede consistorial del Palacio de Doña Trinidad Grund bajo un notable refuerzo de las medidas de seguridad.

Lo presumible es que la candidata 'popular' en las elecciones municipales, Marian Fernández, se convierta en la nueva alcaldesa y que lo haga con el apoyo de Lola Porras, que se presentó como independiente por el PSOE y ha sido apartada de su grupo municipal por la formación progresista al retirarle su respaldo a IU para dárselo al PP.

Al Pleno de este jueves, para el que el propio alcalde solicitó un refuerzo de las medidas de seguridad, se llega tras unas jornadas previas en las que ha reinado la tensión. El pasado viernes, aparecieron pintadas contra la futurible alcaldesa del PP, Marían Fernández, y contra la única concejala del PSOE, Lola Porras. Y, a la mañana siguiente, ya habían sido emborronadas de forma igualmente anónima.

¿Intereses económicos?

La posibilidad de que el apoyo de Porras al PP obediese a intereses económicos fue planteada por el propio alcalde, quien aseguró que ella "lo que quería era cobrar el mismo sueldo que tuvo la anterior alcaldesa del PSOE" y déjó claro que, tras un año de legislatura, ninguno de los miembros del actual equipo de Gobierno había cobrado por el ejercicio de sus responsabilidades.

Igualmente, la agrupación socialista del pueblo pidió disculpas por "el error de nombrar candidata a alguien que con el tiempo ha demostrado que sólo aspiraba a conseguir sus propios intereses".

En cambio, Porras se defendió asegurando que "en el pueblo hace falta gestión y menos ideología y Carratraca tiene que aprovechar urgentemente estos años para no perder el tiempo y lograr un progreso para todos los vecinos".

Además, la moción de censura fue justificada por el PP de Carratraca con la intención de "demostrar que, para trabajar por un pueblo, no hace falta tener las mismas siglas políticas, ni gobernar centrados en el enfrentamiento, se puede hacer de forma unida independientemente del color".

Recogida de firmas

Tanto IU como el PSOE coinciden al reprocharle a Porras que "desde el primer momento" se acercó a los representantes del PP en el municipio y para desacreditarla han llevado a cabo una campaña de recogida de firmas con la que unos 400 vecinos han expresado su rechazo a la moción de censura. Entre los firmantes, según explicaron fuentes que impulsaron esta iniciativa, están la inmensa mayoría de los votantes de IU y el PSOE -cuya candidatura fue encabezada por ella- "e incluso algunos del PP".

Asimismo, el jueves de la semana pasada por la tarde, decenas de vecinos de Carratraca participaron en un acto de apoyo al hasta ahora regidor de IU. Durante la concentración, también se mostraron pancartas dirigidas expresamente a la concejala socialista: "Sólo representas al 3% de los que te han votado" o "el PP pacta con una tránsfuga", se leía en sendas inscripciones en las que expresaba su indignación el PSOE de Carratraca.

Derrumbe del PSOE

Al registrarse la moción de censura, el PSOE de Carratraca se desvinculó de la candidata no militante que 'fichó' en calidad de independiente para afrontar el 28M carratraqueño, después de que quien había sido la alcaldesa socialista entre 2015 y 2023, Paqui Jiménez, decidiera no optar a la reelección. Y, a su vez, los socialistas se enfrentarán al escenario desconocido de no contar con representación en esta corporación municipal.

A esta situación se ha llegado después del descalabro electoral con el que se saldó la irrupción de Porras como candidata del PSOE a la alcaldía. Su fichaje no gustó de inicio a una parte de la militancia y de los simpatizantes socialistas de la localidad. Entre otras cuestiones, por el hecho de que no fuera militante del PSOE. Y también porque no era alguien del pueblo. Aunque esté relacionada por motivos personales con la localidad, reside y trabaja en la Costa del Sol. Y este descontento afloró en las urnas. Los socialistas perdieron 30 puntos porcentuales y dos de sus tres ediles, además de pasar de ser la primera fuerza a tercera y última. Se dejó en el camino dos tercios de su electorado. Pasó de los 232 votos de 2019 (44%) a sólo 79 sufragios (14,9%). Y su pírrico respaldo contrastó con las papelas que reunieron tanto IU (231 votos, 43,6%) como el PP (218 votos, 41,2%).

IU en minoría

Tras los comicios locales de Carratraca, el candidato de Por Andalucía y miembro de IU Antonio Sepúlveda empezó a gobernar en minoría tras haber sido la suya la candidatura más votada. Eso sí, empató a tres concejales con el PP y la 'llave' de la gobernabilidad quedó en poder de la hasta ahora representante socialista Lola Porras, que se votó a ella misma en la investidura.

Y, pese a ello, Porras luego accedió a integrarse en la órbita del Gobierno de IU al frente del área de Igualdad y Mayores, aunque fue destituida en mayo después de que el alcalde considerara que "no se había responsabilizado" de su cometido. Ahora, Porras hará posible que la vara de mando caiga en manos de la que fuera la candidata del PP el 28M, Marian Fernández, quien ya ostentó la alcaldía entre 2011 y 2015.