Concentración en Antequera para condenar el crimen machista producido en la zona de La Vega

Conmoción en Antequera donde este este martes ha tenido lugar una concentración en la puerta del ayuntamiento para condenar el asesinato de una mujer a manos de su pareja el pasado viernes en un diseminado de la zona de la Vega. El presunto agresor ya ha pasado su primera noche en prisión, confirmándose, por parte del Ministerio de Igualdad, que se trata de un caso de violencia de género.

Los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria de la víctima de este crimen machista, el quinto que se produce en la provincia de Málaga en lo que llevamos de año.

El alcalde, Manolo Barón, se ha mostrado visiblemente emocionado. "Es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en el término municipal de Antequera. Siempre que lo escuchas en la televisión o en la radio, impacta, pero cuando ya lo sientes, lo vives o lo tienes en tu casa y en tu ciudad, te hace reflexionar mucho más. No es un caso anónimo. La verdad es que siento muchísimo y me emociono porque no entiendo por qué el ser humano llega a este extremo y además con los débiles, con los hijos, las mujeres y las familias, haciéndolos sufrir. Nadie merece morir por ninguna causa, pero menos por esta, por la envidia, la posesión. No sé qué le puede pasar por la cabeza a un hombre o a una persona para quitarle la vida a una mujer", ha declarado el regidor.

Asimismo, ha deseado no volver a repetir un suceso semejante. "Ojalá nunca más tengamos que vivir un hecho de este tipo en Antequera ni en ninguna parte", ha subrayado Barón, quien ha agradecido en particular el trabajo de la policía, "porque era un caso complicado". Según ha señalado el alcalde al ser cuestionado por los medios, el supuesto motivo del crimen ha sido la ruptura inminente entre la víctima, que iba a volver a su pueblo de residencia, Valle de Abdalajís y su pareja sentimental, el presunto asesino.

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Remedios Cueto también ha asistido a la concentración. "Detrás de cada víctima hay una vida desgarrada y una familia destrozada. Esto cada vez se vuelve más cuesta arriba, pero desde el Gobierno andaluz estamos poniendo todas las pautas para intentar que esto llegue a ser violencia cero, aunque es complicado", ha señalado Cueto, quien ha confirmado que se van a atender a los familiares de la víctima hasta que vuelvan a normalizar su vida.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, ha pedido la revisión del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Manolo Barón, en el centro de la imagen, durante el minuto de silencio. / C. P.

Sobre los hechos

La mujer de 50 años, nacionalidad cubana y con una hija menor de edad, murió por asfixia en la noche del pasado viernes. Su pareja, de 62 años, fue detenido poco después, pero fue en el día de ayer cuando pasó a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Antequera, competente en Violencia sobre la Mujer, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, siendo investigado por un delito de homicidio según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hay que destacar que no constaban antecedentes ni se habían registrado denuncias previas contra el presunto agresor.