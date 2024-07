Humilladero se convierte en la cuna de la fruta del dragón

Humilladero sigue posicionándose en el mercado con la comercialización de la pitaya, conocida coloquialmente como la fruta del dragón, que este año llegará a todos los rincones de la Península gracias al reciente acuerdo entre Mochana Green, una empresa local especializada en su cultivo, y Mercadona.

Mochana Green es una joven compañía cuya meta es la puesta en funcionamiento de proyectos agrícolas, con un fuerte apoyo tecnológico, cuidando la sostenibilidad de los ecosistemas donde se implantan.

La empresa, que nació en 2022, cuenta con una hectárea de invernaderos tecnificados hidropónicos en Humilladero, dónde actualmente cultivan la pitaya, una fruta que tiene su origen en México y que en los últimos años se ha ido abriendo paso gracias a sus propiedades, rico sabor y beneficios para la salud.

«La pitaya es una de las frutas que tiene mayor proyección de consumo en los próximos años y ello es debido a la continua mejora en la calidad del producto que los agricultores van generando», explica Antonio Quirós, cofundador de Mochana Green.

La fruta del dragón es una planta cactácea subtropical y, por tanto, su clima idóneo no se corresponde exactamente con el de Humilladero. Sin embargo, desde la empresa han adoptado métodos para controlar el clima a través de sus invernaderos, adecuando la planta a su medio natural. «Nuestro sistema automatiza todos los procesos de riego, aportación de nutrientes y control del clima. Tenemos la ventaja de que la pitaya presenta muy pocas necesidades hídricas, lo que nos facilita su cultivo, generando mejores resultados con menos recursos».

Concretamente, en Humilladero se cultiva la pitaya roja en su variedad Caramel of Desert, una hibridación propiedad de New Growing System, además de la pitaya de pulpa blanca, (Hylocereus sp / Caramel of Desert R3), que se encuentra en menores cantidades que las otras. «Pensamos que Caramel of Desert es la variedad que presenta los mejores índices de calidad», comparten desde la empresa, destacando el fuerte potencial de esta fruta tropical y los interesantes precios con los que se procesa en el mercado.

La pitaya de Mochana Green se caracteriza por generar frutos cuyo peso medio suele estar por encima de los 400 gramos, superando así la media de lo que se puede encontrar en el mercado. Asimismo, los grados brix que se obtienen con ellas oscilan entre los 18 y los 21, lo que les proporciona un sabor, textura y dulzor muy característicos.

«La calidad de la pitaya también depende de su tiempo de maduración. Nosotros siempre coordinamos el número de días, que puede ser variable, con las inspecciones visuales, catas, medición de grados brix, etc. Pero, desde luego, no cortamos la fruta en verde solo por el hecho de que sea más bonita, la cortamos cuando va a tener su mejor punto de sabor», sostiene Antonio, que defiende la importancia de realizar su cultivo en invernaderos de clima controlado.

«Se busca cultivar un producto de tamaño medio-grande y con un nivel que logre o supere los 17 grados Brix. Enseguida entendimos que esto no es fácil de lograr plantando en exterior con el clima medio español, por lo que adaptamos nuestras instalaciones con la mejor tecnología».

Con respecto a la sequía, desde Mochana Green afirman que no ha llegado a perjudicar el cultivo de esta fruta en Humilladero, obteniendo muy buenos resultados en 2023, que se espera que se repitan o incluso superen este año, llegando a una producción de más de 40.000 kilos. «Nuestro deseo es ampliar la superficie de invernaderos que tenemos en este momento. Quizá con recursos propios la logremos duplicar para el próximo año, pero con ayuda inversora adicional esperamos crecer bastante más», afirma la compañía malagueña.

Ahora, gracias a su acuerdo con Mercadona, Mochana Green podrá impulsar la venta de la pitaya, cuyo cultivo ya se encuentra al máximo rendimiento, en todo el país. Las floraciones, que llegarán en agosto a su nivel de mayor intensidad, ya han comenzado, apareciendo más de 3.641 flores que darán origen a los frutos.