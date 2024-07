Los Aslándticos y Dasoul actuarán en la Feria de Agosto de Campillos

El grupo Los Aslánticos y el cantante español de género latino Dasoul serán la cabeza de cartel de los conciertos de la Feria de Agosto de Campillos. Así lo han anunciado el alcalde de Campillos, Daniel Gómez, y el concejal de Fiestas, Adrián Cañamero, durante la presentado el cartel y la programación de las fiestas que se celebrarán del 15 al 18 de agosto.

El cantante canario, con temas tan conocidos como ‘Él no te da’, ‘De lao a lao’ o ‘Kung Fu’, actuará en la noche del 16 de agosto, mientras que el grupo de música independiente lo hará el 17 de agosto con alegría y la vitalidad que caracteriza a canciones como ‘Mi primer día’ o ‘La receta’. A ellos se le suma Las Carlotas el 18 de agosto. Asimismo, la caseta municipal contará cada noche con la presencia de Orquesta La Profecía y Wonderly Show. La caseta de la juventud se ubicará un año más en el patio del colegio La Milagrosa.

Programación

La ‘Noche del Pescaíto’ y el Festival Flamenco de Campillos pondrán colorido a la víspera de Feria el 14 de agosto. Esa misma tarde se celebrarán las carreras de cintas a caballo y habrá descuentos especiales en las atracciones de Feria.

El 15 de agosto será el Día del Caballo y por la noche, a partir de las nueve y media tendrá lugar el desfile inaugural, el encendido del alumbrado y el pregón de la Feria a las diez a cargo de Manuel Luis García Gallardo. Las tardes de Feria estarán amenizadas por los DJ Naza Jiménez, Raúl Lora, Juanma Delgado y Chris Morillo.

Además, hay que destacar las actuaciones de Azahara, el 16 de agosto a las diez y media; la Asociación Folclórica Cultural ‘Carmela Campos’ el 18 de agosto a la una y la celebración de la Fiesta de los Hinchables para los más pequeños el 18 de agosto de seis a ocho.

Adrián Cañamero hizo hincapié en que un año más los fuegos artificiales serán de bajo efecto sonoro y que se amplía a dos horas diarias, de nueve a once, el tiempo que las atracciones funcionarán sin música y con una iluminación menos llamativa en beneficio de los niños y niñas con necesidades especiales. Por último, ha querido agradecer «el trabajo e implicación» de la Junta de Festejos en la elaboración de un programa de Feria «diseñado para todas las edades».

Cartel

La obra que ilustrará las fiestas de Campillos ha sido pintada por Esperanza Gallardo Ramírez, de la vecina localidad de Sierra de Yeguas. «Es la segunda vez que me presentaba a este concurso y desde aquí pedir que no se pierdan las tradiciones y los concursos de este tipo. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Campillos que siga apoyando la cultura de esta manera, algo que se está perdiendo en algunos sitios. Estoy muy contenta de poder ilustrar la Feria de Campillos. He venido a esta fiesta desde que era adolescente».

En cuanto a la pintura en sí, explicó que «es acrílico sobre tabla. Empecé con la figura del caballo, luego las de referencia del hombre y la niña, el arco típico de la Feria de Campillos y el paisaje. A ello añadí los trajes y lunares tradicionales de estos festejos. Tiene también una capa de barniz para dar mayor brillo a la obra». Gallardo empleó «unos cuatro días» en realizar este cartel que será la imagen de la Feria campillera y que ha sido elegido de entre las más de diez obras presentadas.