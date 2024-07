Esther Torres y su lucha contra la endometriosis

La vida de Esther Torres cambió por completo a raíz de la pandemia del coronavirus, pero no precisamente por haberse contagiado. En su caso, fue peor el remedio que la enfermedad. A raíz de vacunarse, le diagnosticaron endometriosis. Aunque no lo puede atribuir cien por cien a la inoculación, lo que tiene claro es que hubo un antes y un después de la inmunización. «Mi ciclo menstrual empezó a cambiar cuando me vacuné de la Covid-19. Hasta ese momento, el sangrado de mi regla era normal. Luego empecé a sufrir dolores insoportables y hemorragias. Había días que hasta tenía que venirme del trabajo», cuenta.

La exploración de la ginecóloga sacó a la luz un teratoma de diez centímetros en el ovario izquierdo. Fue derivada al Hospital Materno-Infantil de Málaga, donde detectaron una endometriosis «severa» en plena operación. «Me quitaron el ovario y la trompa izquierda y me dijeron que la endometriosis me afectaba al resto, creando adherencias entre los órganos. El otro ovario lo tengo prácticamente en la espalda y el útero lo tengo enfermo por completo», detalla Torres.

Fue a partir de entonces cuando comenzó su verdadero calvario, porque la afección fue a más. «Me operaron y no me pusieron tratamiento ninguno. Los dolores cada vez eran peores, como de parto, y pedí que me derivaran al especialista. Una vez en la unidad de endometriosis, me mandaron el Dimetrio para retirar la regla y calmar el dolor. Pero a los cuatro o cinco meses estas pastillas no me hacían nada», narra.

La única solución que restaba era entrar de nuevo en quirófano. «Me hicieron todas las pruebas para entrar en cirugía y en el mismo momento se negaron a operarme porque, según la doctora, someterme a eso con mi edad era destrozarme la vida», lamenta Torres, quien tras ello, decidió buscar una solución por cuenta propia «porque igualmente la vida ya la tenía destrozada», afirma.

Viajó hasta Barcelona para acudir al doctor Francisco Carmona «el mejor especialista de endometriosis de todo el país», afirma Torres. «En cuanto me vio, me dijo que había que operar inmediatamente», cuenta. Sin embargo, la intervención es muy costosa. Es por ello que Esther ha puesto en marcha una campaña solidaria de venta de camisetas ilustradas con la imagen de Marilyn Monroe «quien tenía la misma enfermedad». Las prendas tienen un precio de 10 euros y se pueden adquirir directamente a través del teléfono 655 62 10 15. «La respuesta del pueblo ha sido increíble. Me han ayudado un montón de personas a vender camisetas», agradece Torres, con la esperanza de recaudar el dinero suficiente para poder someterse a la operación.

A sus 41 años, esta vecina de Alameda continúa luchando por volver a recuperar su vida normal. «El cansancio de cada día es tremendo. Yo trabajo en un secadero de jamones y no ha habido ningún día que haya llegado así de cansada. Además, estoy medicándome porque no hay manera de que se me quite el dolor. También he cambiado mi alimentación, no puedo comer nada inflamatorio, ni hacer deporte. Llevo 18 meses de baja, incapacitada. Para operarme, tengo que bajar la inflamación del suelo pélvico y voy a fisioterapia una vez por semana», detalla.

La endometriosis afecta a 400.000 mujeres en Andalucía y cerca de 84.000 en la provincia. Además, puede tardar hasta una década en detectarse. «Es una enfermedad que te come por dentro», afirma Esther Torres.