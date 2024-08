Destinan 6 millones para aprovechar aguas regeneradas sin intrusiones salinas en Málaga

La Diputación de Málaga ha aprobado dedicar 6,2 millones de euros a obras de emergencia para luchar contra la sequía ejecutando actuaciones en colectores que permitirán un mejor aprovechamiento de las aguas regeneradas eliminando o minimizando intrusiones salinas en las tuberías.

El Pleno extraordinario y urgente del organismo ha dado luz verde a una modificación presupuestaria con cargo a remanentes a tal fin, de forma que se acometerán obras urgentes en Algarrobo, Vélez-Málaga, Marbella y Estepona se llevarán acordadas en la última comisión provincial para la gestión de la sequía celebrada en junio.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado la importancia de mejorar las infraestructuras públicas para dedicar más agua reciclada a la agricultura y al riego de jardines y campos de golf y que, de esta forma, se podrá preservar más agua de los embalses.

En esta comisión participa la Diputación de Málaga junto a la Junta de Andalucía y las mancomunidades de municipios de la Costa del Sol Occidental y de la Axarquía.

"Ante un problema tan grave, es primordial la actuación conjunta de distintas administraciones y el uso conjunto y racional de todos los recursos hídricos disponibles, así como de otros recursos como la desalación y las aguas regeneradas", ha señalado Salado.

En este caso, ha continuado, "siguiendo los criterios por parte del personal técnico de la mencionada comisión, se ha planteado la necesidad de ejecutar con la mayor celeridad diversas obras y, por supuesto, la Diputación da rápidamente un paso al frente para que puedan realizarse cuanto antes".

Para poder financiar y acometer las obras, el Pleno de la Diputación ha aprobado una modificación presupuestaria por importe de 6.253.711,30 euros con cargo a remanentes. Y se procederá a la contratación de las obras mediante la tramitación de emergencia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público.

De igual modo, Salado ha resaltado "la importancia" de estas obras, que mejorarán infraestructuras públicas y permitirán un mayor aprovechamiento de las aguas regeneradas, lo que beneficiará especialmente a los agricultores y también tendrá repercusión turística, para los campos de golf. "De esta forma, además, se podrá preservar más agua de los embalses", ha afirmado.

Proyecto

Las actuaciones que se llevarán a cabo tienen como objetivo general mejorar la calidad y el aprovechamiento de las aguas regeneradas. En este sentido, el incremento del uso de estas aguas en la provincia ha puesto de manifiesto importantes deficiencias en las redes de alcantarillado, como la entrada de aguas salinas o salobres en las tuberías o los vertidos de los achiques, que producen la pérdida de calidad de esa agua regenerada.

Los proyectos que se llevarán a cabo son, entre otros, actuaciones para corregir el problema de conductividad en el colector de Torre del Mar y de Caleta de Vélez, que acometerá Aqualia por un importe de 1.199.377,87 euros; y la rehabilitación de colectores de saneamiento en el paseo marítimo de Algarrobo-Costa con filtraciones de freático, que realizará Hidralia con un coste de 631.634,51 euros.

También la rehabilitación del colector principal de saneamiento integral mediante el revestimiento con manga continua en distintos tramos de la red de saneamiento integral de Acosol en el subsector Estepona-San Pedro, tramo arroyo de las Cañas a río Guadalmansa, en el término municipal de Estepona. La inversión será de 2.994.508,68 euros.

Asimismo, la rehabilitación del colector principal de saneamiento integral mediante el revestimiento con manga continua en distintos tramos de la red de saneamiento integral de Acosol en el subsector La Víbora, tramo urbanización Marbesa-Calle La Palma a bombeo principal en playa de las Cañas, en Marbella. En este caso, el coste es de 1.004.864,62 euros.

Por último, la obra de impermeabilización del colector de saneamiento en alta de la localidad de Torre del Mar, en el municipio de Vélez-Málaga, que acometerá Axaragua por un importe de 423.325,62 euros.

Una imagen del pleno celebrado este jueves / L.O.

Debate

También durante el debate, el portavoz provincial de Vox, Antonio Luna, ha dicho que "está claro" que "la falta de agua, la sequía es el reto, creo, más importante que debe tener esta Corporación dentro de la actuación en la provincia". "Es donde se deben de destinar la mayor parte de los recursos y donde debe ir centrada la gestión de este Gobierno", por lo que ha valorado lo aprobado en el pleno. "Vamos a votar a favor del crédito extraordinario porque creemos que va a ser útil, necesario", ha sostenido. Por otro lado, entre otros, Luna se ha referido a las obras que se ejecutarán entre otros en Vélez-Málaga y Algarrobo y ha pedido "estar vigilantes" con respecto al uso de los fondos y que "fiscalicen el nivel de ejecución de las obras".

Por su parte, durante el debate en el pleno, el portavoz de Con Málaga, Juan Márquez, ha incidido en que esta modificación "se financia con créditos extraordinarios que no son tan extraordinarios, sino que derivan de unos ingresos del Estado que todos, gobierno y oposición de esta Diputación, sabíamos que iban a llegar". Ha criticado, por otro lado, que "nos vuelve a dar la razón", ya que "tuvimos un debate presupuestario viciado" porque "faltaban recursos que se sabían que se iban a recibir y que ahora tienen que tratarse de modificaciones presupuestarias sin la participación y el debate que debería tener", por lo que ha lamentado la "falta de previsión" del Ejecutivo de la Diputación.

En relación con la modificación presupuestaria ha asegurado que es "una muy buena noticia" la inversión, aunque ha lamentado "que tiene muchos peros" debido a la "forma de gobernar de la Diputación", lamentado, entre otros, la "cantidad insuficientes"; "las formas con las que se hacen", que "no son las más democráticas y participativos"; y la "discrepcionalidad". "Todas las actuaciones son para pueblos gobernados por el PP, sólo una de esas cinco actuaciones va destinada a un municipio menor de 20.000 habitantes, los municipios mayores se reparten un 90% del total, y además se financian obras competencia de empresas privadas, un 29%", ha explicado.

Por su parte, el portavoz provincial del PSOE, Josele González, cuyo grupo se ha abstenido "no por el fondo, sino por las formas", ha insistido en que el asunto no solo se ha traído a "prisa y corriendo, con agostosidad", sino que, "en este caso, además, de nuevo, sin contar con la participación o la opinión, más allá de que nos pongamos de acuerdo o no, de los grupos de la oposición". "Pido al presidente que cuente un poco más con la oposición, que a veces no nos pondremos de acuerdo, pero estoy convenido de que a veces le haremos reflexionar", ha apostillado. Por otro lado, ha hablado de las diferentes actuaciones que se proponen y que, algunas, generan "dudas" sobre todo por la elección que se ha buscado del trámite administrativo, por lo que ha dicho que estarán "pendientes".

Salado durnate el pleno / L.O.

Salado

Por último, tras la intervención de los grupos, Salado ha dejado claro que "la decisión de qué obras acometer por parte de la Diputación provincial se ha hecho dentro de una comisión técnica, donde los criterios han sido priorizados por los técnicos". "Han sido decisiones técnicas que llevamos trabajando prácticamente durante todo el año y que han podido culminar ya con la especificación concreta y la metodología para hacer lo más rápido posible" y poder acometerlas.

Así, ha rechazado "el discurso" de Con Málaga: "Nos debemos a todos", ha sostenido y ha aludido a la participación de los ingresos del Estado: "Como ha ingresado más nos corresponde más a todos los ayuntamientos y a las diputaciones. No está haciendo nada generoso y extraordinario, es nuestro dinero", ha advertido. "Estamos siendo muy responsables a la hora de utilizar nuestros recursos públicos y creo que lo estamos haciendo en lo que tiene que priorizarnos a todos, que es el agua", ha concluido.