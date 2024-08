Un podcast infantil para viajeros

‘Torriquita en ruta’ es el podcast de Eva Torrico, una niña de Alhaurín de la Torre que con tal solo ocho años sabe lo que es llegar, a través de sus palabras, a un gran número de personas, transmitiendo vivencias y compartiendo, con un micro y un papel, valores de respeto hacia el entorno.

El proyecto surgió en agosto de 2023, de la mano de su madre Sonia, y desde entonces han trabajado codo a codo para entretener, educar y estimular la imaginación de los niños y su escucha activa. «Muchas veces me pierdo momentos de juego con los niños que hay alrededor porque de repente les piden el teléfono o tablet a sus padres y se quedan embobados en la pantalla y me aburro sola», explica la menor. «Hoy en día los niños no tienen ningún tipo de escucha activa, todo es a base de vídeo y de pantalla», añade su madre, quién defiende que, a través de los podcast, se trabaja de mejor forma la comprensión.

«A través de historias, música y actividades interactivas se fomenta el amor por el aprendizaje y la creatividad, usando un contenido educativo adecuado para un público infantil », defiende.

Pero, ¿qué es lo que diferencia a ‘Torriquita en ruta’ de otros podcast? La respuesta es sencilla: su contenido. Eva relata su experiencia trotando por el mundo y viajando en caravana, dando consejos, ideas y recomendaciones, eso sí, desde una perspectiva más medioambiental.

«Ella intenta en todos sus podcast dar consejos para respetar el medio ambiente. Por ejemplo, con el tema de las duchas de los campings, ella da tips para ahorrar agua, así como en la playa, cómo guardar los residuos para que no se queden en la arena...». Además, a través de sus programas, Eva y su madre también ofrecen recomendaciones para los viajeros, más allá del reciclaje, siempre con un toque de humor y un enfoque más infantil.

Ese gusto por lo audiovisual no es cosa del azar. Eva se enamoró del micro y la sensación de compartir conocimientos desde muy pequeña, gracias a la influencia de su tío, que hacía videos en Youtube sobre campismo. «A ella le encantaba lo que hacía y empezó a introducirse un poco ahí porque el tito le decía que presentase los campings, que dijese cómo era, qué es lo que le gustaba y qué no. Entonces ella vio que le estaba gustando el tema de poder comunicar, haciendo lo mismo que su tío, pero para niños».

Y la herramienta que pensaron para ello fue el podcast, evitando así la exposición visual de la menor. «Poco a poco va sumando seguidores y cada vez hay más niños que la siguen y que la están valorando. Ella está motivadisima».

Actualmente, Eva y su madre emiten un programa mensual en Spotify y la plataforma iVoox. Para organizar cada episodio, Sonia comenta que lo primordial es la coordinación y la búsqueda conjunta de contenido. «Ella me dice qué es lo que quiere transmitir y hacemos el guión. Lo revisamos, y luego cuando lo expone ya le va dando su toque, haciéndolo un poco suyo».

A través de ‘Torriquita en ruta’, Eva busca acercar otro tipo de contenido a los niños, descubriéndoles el mundo del camping de una forma más original. «Los niños no escuchan podcasts, y ese es el tema: intentar hacer que los niños se aficionen a la escucha activa de mensajes educativos y amenos. En los podcasts infantiles solamente hay cuentos y no niños que hablan a otros niños y cuentan cosas interesantes. Queremos cambiar eso», concluye Sonia.