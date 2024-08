Parauta se rebela contra el nuevo centro de visitantes de la Sierra de la Nieves

Distintas asociaciones académicas, conservacionistas y deportivas, como el Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía, Cilniana, Silvema, Verdemar o Grunsber, entre otras, van a presentar objeciones ante la Junta de Andalucía contra el proyecto de construcción del Centro de Visitantes de Parque Nacional Sierra de las Nieves sobre el antiguo cortijo de Conejeras, situado sobre el poljé homónimo, destruyéndolo para siempre.

Este cortijo es un testigo de los aprovechamientos agrícolas que tuvieron estas sierras hasta la década de los años 70 de la pasada centuria; claramente constituye un elemento indispensable para entender el paisaje que se pretende preservar, según las organizaciones denunciantes.

La destrucción del cortijo y la desnaturalización del poljé con un edificio de nueva construcción y diseño vanguardistas que genera un fuerte impacto paisajístico, contravienen el espíritu de la Ley de Parques Nacionales y son medidas contrarias a la conservación del Parque Nacional Sierra de las Nieves, añaden.

La ubicación escogida no está exenta de riesgos, por el colapso que periódicamente experimentan estas depresiones de forma natural con causa principal como es su naturaleza kárstica y a la extensa red de galerías que se desarrolla en su subsuelo.

Vista panorámica del Poljé de Conejeras de la Sierra de las Nieves / L.O.

Reclamaciones

Las diferentes organizaciones animan a los responsables del Parque Nacional a que reconsideren la ubicación y el diseño del equipamiento planteado, incompatible con la conservación del patrimonio geológico y etnográfico, además de ser altamente disonante con el carácter paisajístico de la Sierra de las Nieves.

Las organizaciones señalan a los centros de visitantes de los Parques Naturales Montes de Málaga, Sierra de Huétor, o Sierra de Baza como ejemplo de buenas prácticas y ofrecen como ubicaciones alternativas, su construcción junto al aparcamiento del área recreativa, con la tipología arquitectónica propia del lugar. En cualquier caso, para el cortijo de Conejeras solo se admiten su consolidación para evitar una posible desaparición o su restauración integral.

Decisiones precipitadas

Tras el fallido de urbanización de la Finca Conejeras llevado a cabo en los años 90, la Administración Pública, a través de los planes de gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves (PRUG y PORN), garantizó la protección de su alto valor ambiental, impidiendo que sobrevolasen sobre este espacio nuevas y desafortunadas actuaciones.

Durante el proceso de ceclaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves se empezó a especular con la necesidad de construir un centro de visitantes en la principal entrada desde la carretera A-397. El Ayuntamiento de Parauta, aprovechando que se estaba terminando de redactar su primer Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), decidió, de forma precipitada y sin criterio experto, delimitar un Sistema General de Equipamiento en el poljé de Conejeras para la implantación del Centro de Visitantes, para lo cual reclasificó el suelo y eliminó su protección ambiental.

Soluciones posibles

Una alternativa posible sería realizar la construcción del edificio en la ladera que circunda el poljé, junto al aparcamiento del área recreativa, localización geotécnicamente más estable y visualmente menos impactante. Por supuesto atendiendo a una tipología arquitectónica propia del lugar y no a diseños vanguardistas de difícil encaje en el paisaje. Solo así se garantizará la seguridad de la instalación frente al riesgo de colapsos, y que el protagonismo no recaiga sobre el edificio, y sí sobre el impresionante paisaje kárstico que se contempla nada más entrar al parque natural. Desde la Plataforma de Sierra Bermeja insisten en que el nuevo centro propuesto no puede quitarle el protagonismo al actual con el objetivo de desnaturalizarlo. Valgan como ejemplos los Centro de Visitantes de los Parques Naturales Montes de Málaga, Sierra de Huétor o Sierra de Baza, que han sabido recuperar la arquitectura popular e integrarse en el entorno.

Junta de Andalucía

Por su parte, la Junta de Andalucía ha querido dar su versión respecto a la polémica suscitada por la futura construcción del Centro de Visitantes. La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medioambiente ha querido destacar que ''para proyectar el centro, se han llevado a cabo los correspondientes estudios arqueológicos y geológicos''. De esta manera, la Junta defiende que el centro cuenta con un diseño bioclimático, para cuya construcción se emplearán materias primas renovables, en el marco de un proyecto que vela por la eficiencia energética de cara a su funcionamiento, así como el reciclaje de materiales para su ejecución o sus posibles reformas.

Otro de los puntos que han querido destacar es que el centro puede proporcionar soleamiento, iluminación y ventilación natural además de soluciones constructivas ecoeficientes.