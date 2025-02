Dimite el primer teniente de alcalde de Alhaurín el Grande, Luis Guerrero

El primer teniente de alcalde y concejal delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, el socialista Luis Guerrero, ha registrado este viernes su renuncia al acta de edil en el plenario alhaurino, después de pedir el pasado lunes su baja voluntaria en el PSOE. En el escrito divulgado en sus perfiles en redes sociales, el exdiputado provincial socialista señala: "Leía estos días a Gala y citaba una frase de San Juan de la Cruz: cuando el exterior es enemigo, el ser humano se refugia en sus moradas más íntimas. Hacia ellas ya camino hoy".

"Paso consecuente"

En ese mismo texto argumenta que la retirada de la vida pública justo en este momento se basa en "motivos personales", entre ellos, señala que figura su salud. La renuncia se ha elevado al plenario municipal. Y al respecto ha expresado: "Agradezco a los grupos la aprobación de su inclusión en el orden del día por el trámite de urgencia. Tomo esta decisión como un paso consecuente tras mi petición de baja voluntaria del PSOE".

"Los diez años en este plenario representando a los alhaurinas y alhaurinas han sido un regalo y honor inesperado en mi vida. Muchas gracias por darme tanto a cambio de tan poco. En todo momento solo he pensado en el interés general, en fortalecer esta institución y en ser digno de su pertenencia. Ruego disculpas si no ha sido así o si mis decisiones o acciones políticas no han estado a la altura o han ofendido a alguien, al tiempo que debo agradecer la confianza depositada en mí en las urnas, el cariño y apoyo de la asamblea socialista local, la confianza de mis compañeras y compañeros de grupo durante estos años", destaca en el menciono escrito.

Confianza depositada

Asimismo ha agradecido la confianza depositada en él a los integrantes del equipo de gobierno, "con su alcalde a la cabeza", y especifica la "cordialidad y el respeto que siempre" ha recibido por parte del resto de grupos de la Corporación en general y de quienes son sus "habilitados nacionales". Para Guerrero el paso que acaba de dar es "lo consecuente" ocn sus principios, "visión de la política, a riesgo de defraudar esa confianza".

Además, agradece a los empleados públicos de las delegaciones que ha ocupado, "por hacerme fácil la tarea diaria, por acompañarme en el camino y asumir nuevos retos, pese a que, a veces, sus condiciones laborales y organizativas no eran las mejores para alcanzarlos". Y finaliza: "El pasado es un prólogo y éste tan reciente constituye la mejor experiencia de mi vida. Y a ella me debo ahora. A mi vida, a mi familia y esposa, a mis amigos".