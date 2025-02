Tres estudiantes del colegio El Pinar, entre los 15 mejores talentos matemáticos de Málaga

Ver 'claras' las Matemáticas. Esta es, por encima de cualquier otra consideración, la máxima que ha hecho victoriosos a tres estudiantes del Colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre en la más prestigiosa prueba de la disciplina organizada por la Sociedad Andaluza de Educación Matemática (SAEM THALES) en su fase malagueña, en este caso la VII Olimpiada THALES en categoría Alevín en Málaga.

El IES Nº 1 Universidad Laboral de Málaga capital ha acogido este mes de febrero, de forma presencial, las fases provinciales de esta prueba, además de la III Olimpiada Matemática Juvenil, dirigida a alumnos de 4º de la ESO, organizada por la SAEM Thales y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, el IES Nº 1 Universidad Laboral y la editorial Edelvives.

Un total 164 alumnos de Educación Primaria estaban inscritos en la VII OMA, aunque finalmente acudieron 160 procedentes de 30 centros educativos distribuidos en 12 localidades de la provincia.

La prueba constaba de dos partes, una individual que consistía en la resolución, durante una hora, de dos problemas y dos cuestiones, todos ellos debidamente razonados; y una prueba por equipo, formados por 3 participantes del mismo centro escolar, que tenían que resolver cinco problemas.

En el caso del Colegio El Pinar, ser 'un lince' en esta área de conocimiento ha tenido premio para las alumnas Gloria Caro, Maya Cabañas y para el inquieto programador ‘amateur’ Henry Brooks.

Los estudiantes de El Pinar con su profesora de Matemáticas. / La Opinión

"Me gustan tanto porque comencé a programar cuando era pequeño", cuenta Henry, de padre británico y madre alemana y uno de los integrantes del grupo de tres que, dirigido por la profesora del departamento de Matemáticas de El Pinar María Berrocal, acaban de ser distinguidos como mejores talentos matemáticos de la provincia.

El Colegio El Pinar, que se destaca por sus metodologías y proyectos innovadores, es el único centro privado que ha conseguido contar en esta Olimpiada con tres representantes en este ‘top 15’ . Tras su gran desempeño en la prueba THALES, en breve pueden representar a Málaga en la fase regional del concurso, que tendrá lugar el sábado 24 de mayo, de manera simultánea, en las distintas provincias participantes.

"Es lo que me parece más bonito, que los jóvenes puedan ver más allá de las operaciones" María Berrocal — Profesora de Matemáticas del Colegio El Pinar

Para la profesora de El Pinar María Berrocal, especialista del departamento, además de apasionada de la materia, "se trata de todo un orgullo; no sólo por el logro que hemos alcanzado, sino porque evidencia que hay otra manera de ver las Matemáticas, ya que los ejercicios de la prueba han estado basados en el razonamiento y en su aplicación en casos prácticos de la vida real".

"Es lo que me parece más bonito, que los jóvenes puedan ver más allá de las operaciones. No se trata sólo de cálculos o cifras, sino de que sean conscientes de cómo las Matemáticas nos ayudan en la vida real", cuenta la también encargada de la preparación de la Olimpiada.

Del odio al amor

La relación de la joven Maya Cabañas, una de las niñas distinguidas, no siempre fue tan buena con la disciplina. Asegura que sufrió mucho en los primeros cursos de su etapa; pero que en un momento dado ocurrió algo parecido a eso que llaman ‘ver la luz’: “No las disfrutaba y cuanto más me obcecaba, peor. Sin embargo, en casa comenzamos a hacer ejercicios y comencé a verlas desde otro enfoque, más divertido, como si se tratara de un juego y a partir de ahí cambió todo".

"Se trataba de eso, de hacerlo por diversión y no como una tarea o una asignatura que hay que superar. Cuando llegué a quinto se había convertido en mi materia favorita”, añade.

En el caso de Gloria Caro, la tercera integrante de este grupo, la situación fue diferente. Cuenta que desde pequeña se ha sentido atraída por los ejercicios y los retos de lógica. Tanto es así que en su casa cuentan con un juego de mesa que se basa en este planteamiento, algo así como un ‘Trivial de la lógica’.

“A mi siempre me han encantado las Matemáticas. Pero bueno, de ahí a que pudiera recibir un premio así hay una distancia. Es una alegría porque tengo que decir que no me lo esperaba”, explica.

A la espera de la fase regional

Con el acto de entrega de galardones aún por confirmar, estos tres estudiantes con capacidad de ‘ver clara’ una materia que no siempre parece tan nítida, esperan ahora la decisión que les puede llevar a la fase regional de la Olimpiada Thales. Y quién sabe si esta experiencia no les servirá de entrenamiento para cuando tengan que enfrentarse a futuras pruebas académicas como la Selectividad.

El resto de alumnado de Primaria ganador en esta fase provincial de la Olimpiada Matemática pertenece a los colegios San Manuel, Santa Lucía de Marillac y Los Guindos, de Málaga capital, Carazony (Coín), CEIP Las Naciones (Vélez-Málaga), Colegio Salliver (Fuengirola), y Colegio Maravillas y CEIP El Tomillar (Benalmádena).