Antequera procesionará en 2027 un Resucitado de Ángel Sarmiento

Antequera procesionará en 2027 un Cristo Resucitado de Ángel Sarmiento. El artista antequerano, que ya ha sido autor de dos sagradas imágenes de la Semana Santa de Villanueva de la Concepción y Casabermeja, cumple ahora un sueño en su ciudad.

El primer boceto ya ha visto la luz. La composición parte, "de forma inevitable", del Resucitado de La Victoria, "una obra que nos ha acompañado mucho tiempo". Aunque porta los elementos en las mismas manos, el lenguaje formal "es totalmente diferente". "El contrapposto clásico se rompe en esa actitud de bendecir con la mano hacia el espectador, hacia todos nosotros", ha detallado. La rotundidad de su mirada y su rostro sereno "parte más de la contemplación de Cristo en el sagrario que de la contemplación de una persona que se escapa de todo lo que podríamos palpar".

El joven escultor ha definido la obra como un "efebo deificado", trazando así una diagonal entre una escultura "tan importante" como la del Efebo de Antequera y la imagen que procesionará el Domingo de Resurrección. "Cristo, cuando resucita, no lo reconocen. Su cuerpo se transforma y se convierte en algo estrictamente bello. Ese es el motivo de esta maqueta. Algo sutil, joven, suave, pero con la fuerza de reposar en el suelo", ha destacado.

Detalle de la imagen que procesionará el Domingo de Resurrección / C. P.

Otra pieza de la obra es la piedra, la roca sobre la que se posa el Señor, lo que deja latente que "Cristo ha resucitado y camina por el mismo suelo que nosotros pisamos". El paño enmarca toda la composición, con el fin de que el Domingo de Resurrección "se vea en la calle un Resucitado totalmente arropado, y no desangelado".

Uno de los elementos más significativos de la escultura es la composición trasera del paño, que impide ver de forma total y completa la trasera de Cristo, en un lenguaje que está hecho absolutamente para procesionar. "Cristo Resucitado, en el imaginario que he querido realizarlo, es una aparición que se te posa de frente. Ver partir y marchar al Cristo que vive con todos nosotros sería una lectura totalmente incorrecta", ha subrayado.

Desde el punto de vista técnico, la obra será realizada en madera de cedro real, estucada, policromada, dorada, estofada y con incrustaciones de ojos de cristal.

Presentación del Cristo Resucitado de Ángel Sarmiento / C. P.

"El alarde técnico que nos permitía hacer el siglo XXI recreando técnicas propias de las esculturas religiosas del siglo XVI, XVII y XVIII, íbamos a aportarlos sobre una obra que nos representase en la actualidad y que sobre todo hiciera justicia a la Semana Santa de Antequera", ha manifestado.

Esta maqueta es un preludio que abre puertas a todo el despliegue técnico que al autor le gustaría realizar en esta obra. "Cristo se yergue contundente, erguido en una aventura que muestra en primer plano el avaro de la salvación, la resurrección y la vida eterna, como bandera, emblema y blasón que es la cruz. En esa muerte en cruz, tres días después, estamos contemplando un Jesús vivo que no está martirizado en ella, sino que la levanta".

La imagen presentada ha sido realizada en madera de cedro real / C. P.

Un regalo

Para el autor, este proyecto ha sido un auténtico regalo. "Estoy cumpliendo un sueño muy difícil de conseguir en una Semana Santa tan construida como la de Antequera. La Semana Santa ha forjado mi identidad, mi oficio, mi forma de vivir y la de mi familia y creo que esta obra no deja de ser ese poquito que le puedo devolver en cada hora de trabajo que le dedique a ella".

A pesar de la dificultad, Sarmiento ha afrontado este reto con valentía. "No es fácil representar algo tan latente, tan vivo y tan palpable como Cristo Resucitado. Es el testimonio de la verdad en la que creemos. Para colmo, hacerlo para una Semana Santa como la de nuestra ciudad, con esa idiosincrasia, con esa forma de ver la propia Pasión, con ese aspecto cultural tan importante que tiene, que hemos sabido trascender desde lo patrimonial hasta lo espiritual. Todavía es más difícil si formas parte del colectivo y conoces a cada una de las personas que van a disfrutar de la obra. Sin embargo, en las pocas obras que he realizado, nunca me he caracterizado por la cobardía, ni por no realizar aquello que creo con sinceridad que debo realizar", ha concluido.