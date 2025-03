El Refugio Morganna de Álora lanza un SOS para evitar su cierre

«Mi sueño es seguir viéndolos felices y que encuentren un hogar donde los quieran y amen aún más de lo que lo hago yo». Son palabras de Yolanda García, malagueña fundadora del Refugio Morganna en Álora que actualmente alberga más de treinta perros y una decena de gatos.

Aunque comenzó siendo una casa de acogida, desde hace 5 años es un lugar donde los animales pueden empezar una vida de cero al ser dados en adopción a una nueva familia.

«Desde pequeña he sido buena amante de los animales. Animal que veía, animal que tocaba y acariciaba. Sentía una paz inmensa. En casa siempre hubo animales Fui creciendo y mi amor por ellos también. Comencé a recoger uno tras otro sin parar, hasta que a día de hoy tengo más de 30 a mi cargo en un terreno alquilado».

Sin embargo, el que es ahora su hogar, aunque solo sea de paso, corre peligro. El dueño del terreno donde está asentado el refugio, de 18.000 metros cuadrados, ha puesto a la venta la finca, dándole prioridad a García de adquirirla si está interesada en seguir con su cometido. Es por ello que ha abierto una recaudación de fondos en Gofundme, con el objetivo de llegar, al menos, a los 200.000 euros a base de donativos. «El hombre está cansado del campo y los hijos no quieren seguir con el alquiler. Lo venden y me dan la oportunidad, pero sin ayuda es imposible», admite García.

El alquiler finaliza en mayo

El contrato de alquiler finaliza en mayo, fecha límite para conseguir el dinero, pues ya hay extranjeros interesados en el cortijo. «El precio final de la casa es de 600.000 euros, pero los 200.000 pueden servir de señal para que me den más tiempo. Ellos lo que quieren es una garantía de que me voy a hacer cargo y me lo voy a quedar. Sin ven interés, me van dando más margen», explica.

Por el momento no concibe otro sitio donde levantar el refugio. «Ahora mismo es la mejor opción. Todo se sale de precio. Por unos 3.000 metros cuadrados piden 300.000 euros, sin escritura y algunos incluso con necesidad de obra. Aparte, aquí los animales no viven en cheniles, ni encerrados, tienen todo el campo para correr. Además, es un buen terreno porque es plano, tiene sus escrituras, se puede construir. Está alejado del pueblo, pero a la vez cerca, se llega andando», detalla.

Además, cuenta con una red de contactos, amistades y un veterinario de confianza «que viene de urgencia y al que puedo acudir siempre que se le necesita», destaca.

Otra solución que concibe es conseguir que alguna asociación del extranjero se una al proyecto y hagan usufructo de las instalaciones, para mantener sus perros de rescate allí también «haciéndonos un favor ambas», comenta.

Todos los gastos corren a su cuenta, «a base de trabajo, cositas que vendemos y sorteos, aunque siempre están muy parados porque hay muchas asociaciones».

García aspira a formalizarse como asociación y a ampliar el proyecto, con vocación de continuidad a largo plazo, si logra quedarse con la finca. «Si fuese mío, lo iría aclimatando para acoger a otros animales». García ha puesto en valor la labor del refugio en beneficio de los animales. «Si esperas que salga una adopción, al que le corre prisa soltar al animal lo primero que hace es llevarlo a la perrera o lo da por su cuenta, lo que supone que se van sin chip, sin vacuna, sin castrar…y eso es lo que nosotros no queremos. Ya que tienen una segunda oportunidad, que sea en condiciones», señala.

Para hacer donaciones

Por todo ello, García espera que se obre un milagro y pueda continuar . «No quiero que vuelvan a sufrir de nuevo otro abandono y acaben en la perrera, donde su libertad y felicidad serán quitadas del tirón», asegura.

Toda persona interesada en ayudar puede realizar una donación al número de cuenta ES2420803510873040060418 o mediante Bizum al 625252455.