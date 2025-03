Escuelas infantiles de Andalucía analizarán en Antequera los retos del sector

Escuelas Infantiles Unidas logra superar la barrera de las 200 escuelas inscritas en su V Congreso de Educación Infantil ‘Cambiando la mirada’, que se celebrará en Antequera el 15 y 16 de marzo. Una cita a la que acudirán profesionales de la educación infantil, principalmente de Andalucía, pero también de otros puntos de España.

El objetivo de esta cita será principalmente fortalecer la formación de los profesionales de la Educación Infantil de 0 a 3 años, generar un escenario para compartir experiencias de esta etapa educativa tan importante y avanzar hacia la excelencia educativa de cara a los próximos cursos escolares.

En esta edición, habrá una especial mención de lo avanzado, en el plano institucional, con los cambios logrados en el decreto que regulará el sector, publicado el 7 de marzo de 2025 en BOJA. “En este 2025, no solo se ha dado un paso de gigante en la gratuidad de la plaza a las familias de niños de 2 a 3 años, que será del 100% sin tener en cuenta las rentas familiares, sino que se ha logrado que esa gratuidad sea en las escuelas infantiles de 0 a 3 años no rompiendo un ciclo educativo y no permitiendo que nuestros niños y niñas fueran escolarizados en centros de primaria en condiciones y en espacios no adaptados para sus necesidades. Los profesionales de la educación infantil hace muy pocos años veían peligrar los centros si esa medida se hubiese llevado a cabo al igual que en otras Comunidades Autónomas”, asegura la presidenta de EIU.

Desde Escuelas infantiles Unidas se ha trabajado mucho desde su creación para la indivisibilidad del ciclo y este decreto respalda el trabajo de muchos años. Es necesario avanzar hacia la gratuidad y minimizar los 6 años en los que está prevista su implantación total y seguir calando en la sociedad sobre la necesidad de escolarizar. “Son muchos los expertos que coinciden en lo vital que es esta etapa en los menores y en las familias. Pero también es necesario que se establezca un mecanismo de actualización del valor de la plaza escolar para hacer frente a los retos en los aumentos de costes salariales y suministros. En este aspecto seguiremos trabajando como hasta ahora porque estamos convencidas de que el dialogo es la mejor de nuestras herramientas para lograr objetivos”, apuntó Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas.

Nuevas tendencias

En el plano más educativo, el gran objetivo del V Congreso de Escuelas Infantiles Unidas, será analizar las nuevas tendencias pedagógicas y didácticas, dar visibilidad al cambio de mirada hacia una infancia más tenida en cuenta en sus necesidades y ritmos, para llenar las aulas de los centros infantiles de nuevas experiencias. El programa está basado en ponencias y talleres, ágiles y dinámicos, en el que predominará el trabajo en grupo y que dejen a los congresistas conclusiones claras y efectivas para el trabajo diario con los menores y las familias.

Al evento acudirán también empresas lideres en el sector educativo como patrocinadores y colaboradores para impulsar también un espacio de empresas, generar negocio y fomentar el contacto comercial. Anaya, Algaida, Edebé, Casals, Edelvives, Doring ,Tyra, Torres y Alarcón abogados, Kidfy, Growappy, Umas seguros, Proteccion de datos consultores y Oleoforma formación.

La Junta de Andalucía a través del CEP de Antequera certificará la formación en el congreso al personal en activo de los centros de educación infantil de Andalucía.