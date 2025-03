Gran marcha en Antequera contra los megaproyectos eólicos

Los vecinos de la zona sur del Torcal, Valle de Guadalhorce y comarca de Antequera continúan en pie de guerra para luchar contra los megaproyectos de energías renovables que amenazan su entorno.

El próximo 29 de marzo, a partir de las once de la mañana en los Jardines del Corazón de María (Antequera) dará comienzo una marcha que recorrerá diferentes puntos de la ciudad, pasando por las puertas del Ayuntamiento hasta llegar a la Plaza del Coso Viejo. El objetivo de esta, tal y como informan desde la Plataforma ‘Eólicas Junto a el Torcal NO’, es mostrar unidad y rechazo ante la avalancha de proyectos de energías renovables en la zona.«La Unión Europea, los estados miembros y los gobiernos regionales han ido modificando las leyes para promover la aceleración de los megaproyectos de energías renovables a escala industrial y eliminar obstáculos».

Otra de las causas principales por las que se manifiestan, además del peligro para el ecosistema, la economía y la forma de vida que suponen este tipo de proyectos, es la falta de información al respecto. «Los propietarios de tierras, las comunidades locales e incluso los ayuntamientos han quedado al margen de la planificación, no se les escucha y han tenido que contratar abogados para defender sus tierras», comparte la portavoz de la plataforma, Linda Kenjakka.

«Un promotor puede planificar un proyecto de 200 campos de fútbol en el terreno de alguien sin su conocimiento y aprobación y puede proceder a expropiar el terreno a su legítimo propietario», prosigue Kenjakka. «Esto equivale a una cesión forzosa de terrenos de particulares, a empresas privadas y fondos de inversión con el beneplácito de las autoridades».

Molino eólico / L.O.

En concreto, la Plataforma ‘Eólicas Junto a El Torcal NO’ se posiciona en contra de los proyectos presentados por gnis Energia, empresa que solicitó autorización para construir 19 aerogeneradores, cada uno de 200 metros de altura, algunos situados a tan sólo 4 kilómetros de El Torcal, parque natural y patrimonio mundial de la UNESCO.

De los tres proyectos presentados, el de mayor envergadura es el denominado ‘Cordel Wind’, que afectaría directamente a Almogía, Antequera y Villanueva de la Concepción, con 7 aerogeneradores de 170 metros de altura y una potencia de 43,4 megavatios, incluyendo una subestación eléctrica.

El segundo de ellos es el Cebadera Wind, que se proyecta en el término municipal de Antequera, y el Fuenteungrillo Wind, que se contempla en Antequera y Casabermeja.

Díctamenes desfavorables

El Servicio de Protección Ambiental ha emitido dictámenes ambientales desfavorables para Cordel y Fuenteungrillo. Sin embargo, desde la asociación critican que estos no se hicieron públicos ni se enviaron a quienes presentaron alegaciones. «La Plataforma Eólica Junto a El Torcal NO apoya la decisión desfavorable. No obstante, la población hubiera querido presentar sus alegaciones en apoyo a esta decisión».

Por su parte, desde la Junta mantienen un mensaje tranquilizador y señalan que «aunque no hay nada decidido al respecto, continúan en la misma línea», es decir, que no esperan que prosperen ninguna de las propuestas, siendo en todo momento «garantistas con el medio ambiente».

Aún así, los vecinos de la zona Sur del Torcal no pararán hasta que se desestimen de manera oficial los proyectos . «Nadie discute la necesidad de producir energía más limpia, pero el actual auge de las renovables ya no tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, la reducción de los precios de la electricidad, la autosuficiencia energética o la creación de empleo», afirman desde la plataforma vecinal. «Las renovables se han convertido en una forma de ganar dinero y obtener beneficios, como cualquier otra forma de inversión».

