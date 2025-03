El alcalde de Cártama lamenta los efectos del temporal: "Volvemos a la casilla de salida"

El alcalde del municipio malagueño de Cártama, Jorge Gallardo, ha lamentado los efectos del temporal de lluvias que ha afectado a su localidad especialmente durante la noche de este martes solo por las fuertes precipitaciones sino también por la crecida del río Guadalhorce, ya que ha habido daños en viviendas y anegaciones en carreteras, carrilles y campos de cultivo. Así, ha asegurado que "volvemos a la casilla de salida" porque desde el pasado mes de noviembre se venían reparando y reponiendo los daños ocasionados por las danas que también afectaron a Cártama en aquel mes.

Gallardo ha precisado que está empezando a bajar el nivel del río Guadalhorce, que está rozando los cinco metros, "es decir, ya ha bajado 40 centímetros"; y ha explicado que desde el Ayuntamiento ya se está pidiendo al servicio de emergencias 112 coordinación y medios para comenzar la limpieza en zonas como la calle Pizarra, Doña Ana o el colegio Pablo Neruda, así como, cuando se pueda, en la carretera principal de acceso a Estación de Cártama.

"Lo que hemos visto en esta dana no lo habíamos visto anteriormente. Tanto tiempo el río en ese tamaño por encima de los cinco metros, tantas horas, no lo habíamos visto nunca. Porque si es verdad que había crecido en alguna ocasión hasta estos niveles, pero yo creo que lo que ha sido diferente en esta ocasión ha sido pues el tiempo que ha durado la crecida, tantas horas, manteniéndose por encima de los cinco metros", ha dicho Gallardo.

El regidor ha recordado que en el municipio este martes se han suspendido las clases en seis colegios y dos institutos del núcleo de la Estación de Cártama, con más de 3.5000 niños y niñas que no han podido asistir a clase.

Y ha detallado que ahora el Consistorio está atendiendo llamadas de vecinos en zonas rurales cuyos carriles de acceso están anegados por las lluvias: "Vamos a empezar pues a ver cómo podemos ir dando paso, abriendo caminos, viendo y valorando pues otra vez los daños. Esto vuelve a ser el día de la marmota nuevamente. Los cultivos pues, como sabemos, otra vez van ha entrado el agua en todas las huertas colindantes al río Guadalhorce con este nuevo desbordamiento, que creo y diría que ha sido superior al de la última dana".

Imagen de la carretera principal de acceso a Estación de Cártama anegada por la crecida del río Guadalhorce a su paso por la zona. / JORGE GALLARDO

En este punto, el alcalde de Cártama ha lamentado que ven "tirados" cuatro meses de ayudas a los agricultores a retirar cañas y limpiar los campos de cultivo: "todo el trabajo que se ha hecho... pues volvemos a estar en la misma situación, en la casilla de salida".

Jorge Gallardo también ha lamentado la situación que han vivido miles de cartameños este martes por la mañana cuando también se han encontrado con una grave afectación por anegación de la carretera A-7057 de acceso principal a Estación de Cártama: "ha sido un caos para salir de aquí, esto ha sido una ratonera con vecinos que han tardado más de dos hora y media o tres horas en llegar a Málaga con retenciones de hasta seis kilómetros".

El alcalde no ha descartado la petición de zona catastrófica, si bien ha recordado que no la obtuvieron la última vez que la pidieron por no haberse registrado ningún fallecimiento en la localidad. "Lo volveremos a solicitar, pero al final llegan pocas ayudas y lo vecinos que no tengan sus seguros al día, para poder tirar del consorcio de seguros, pues al final difícilmente tienen acceso a ningún tipo de ayudas".

"Al final tiene que salir de las arcas municipales y de los recursos propios del Ayuntamiento acometer todas las ayudas de limpieza, de restitución de camino y de reponer nuevamente todas las infraestructuras dañadas", ha sentenciado.