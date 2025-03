Inundaciones en Almogía: la pedanía de Arroyo Coche, aislada por las lluvias

Los vecinos de la pedanía de Arroyo Coche, en Almogía, han quedado aislados por los destrozos ocasionados en la zona debido a los recientes temporales que ha sufrido la provincia. En concreto, las viviendas aisladas se encuentran en la zona de Gálvez, junto al río Campanillas. "Estamos en unas 60 viviendas pegadas al río y llevamos atrapados desde el martes", denuncia Iván Jurado, vecino de la pedanía. Es la tercera vez que se repite esta situación desde el mes de octubre.

Los vecinos piden reparaciones eficientes

El elemento más afectado en las tres ocasiones ha sido el puente-badén, que ha sido reparado en dos ocasiones, pero que vuelve a romperse cuando reaparecen las lluvias de mayor intensidad. Los vecinos reclaman la construcción de un puente elevado que resista el temporal. "Lo que tenemos ahora es un badén, en cuanto se saturan los tubos, las puntas se rompen", explica Jurado. Otra de las reclamaciones de los habitantes de esta pedanía es la reparación completa de la carretera, ya que sólo se ha asfaltado el tramo inicial del carril, de unos 100 metros.

La situación afecta al día a día de los vecinos de Arroyo Coche. Tanto a los mayores, que no pueden acudir al trabajo, como a los niños, que no pueden asistir al colegio. En la anterior ocasión, el lugar estuvo 15 días sin agua, por lo que tuvieron que suministrarse a través de las reservas que tenían guardadas en bidones. Ahora, tampoco saben cuándo finalizará la situación de aislamiento.

Sin el amparo de las instituciones

Desde Arroyo Coche ya se han movilizado y han acudido al Ayuntamiento de Almogía, del que depende la pedanía, para reclamar arreglos en el lugar. "Lo que nos dicen es que no es competencia suya, que eso corresponde a la Junta de Andalucía", cuenta Jurado resignado. Con respecto a la reparación de la carretera, la situación no es muy distinta: "La respuesta es que no hay dinero", dice el vecino.

El consuelo que tienen en la pedanía es que más allá del mal estado de la carretera y el badén, ni los vecinos ni sus viviendas han sufrido daños graves. Estos han recogido firmas con la intención de alzar la voz a la espera de que se solucione su situación de manera definitiva.