El PSOE exige a la Junta que actúe y limpie el cauce del río Guadalhorce

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido a la Junta de Andalucía que actúe en el cauce del río Guadalhorce. En una visita a Cártama junto al alcalde del municipio, Jorge Gallardo, para conocer las consecuencias de las últimas lluvias, ha asegurado que a pesar de que es una competencia de la Junta "lleva años sin hacer una debida y adecuada limpieza y mantenimiento del cauce". "Esto provoca que cuando llegan las lluvias torrenciales se produzcan inundaciones", ha añadido.

El también parlamentario andaluz ha anunciado que desde el grupo socialista en el Parlamento de Andalucía "hemos registrado una serie de iniciativas para conocer, en primer lugar, cuáles son los planes que tiene la Junta de Andalucía para la actuación en el cauce del Guadalhorce y también en el río Campanillas".

"En segundo lugar, también para saber esas decenas de millones de euros que dicen que se han gastado ya en la adecuación del cauce del Guadalhorce a qué obras se corresponden ¿Qué obras se han ejecutado con esas decenas de millones de euros que dicen haberse gastado? Porque desde luego no conocemos cuáles son o no se saben públicamente cuáles son", ha manifestado.

En tercer lugar, Aguilar ha adelantado que también se han registrado iniciativas "para exigir a la Junta de Andalucía que tenga un protocolo de actuación ante situaciones de emergencia". "Que todos los ciudadanos, todos, no solamente los de Málaga capital, sino también los ciudadanos de Cártama, de Pizarra, de Álora, tengan conocimiento de cuáles son las actuaciones preventivas que la Junta de Andalucía va a poner en marcha, que haya unos protocolos de actuación muy claros y que además se dé un trato de igualdad entre todos los ciudadanos".

"No puede ser que aquí haya malagueños de la provincia de Málaga de primera, como serían los de Málaga capital, a los que se les reúne en el CECOP por parte de la Junta de Andalucía, y luego malagueños de segunda, como serían los ciudadanos de Cártama, Álora o Pizarra, a los que no se les informa ni se tiene con ellos ningún tipo de reunión para prevenir de esas posibles inundaciones", ha dicho.

Aguilar ha mostrado su agradecimiento a los alcaldes de Cartama y de Álora, así como a la alcaldesa de Almogía, "porque han estado dando la cara en estos días tan difíciles para todos los ciudadanos de sus municipios, dando la cara, estando con ellos, atendiéndolos ante las graves consecuencias que las lluvias torrenciales y que las inundaciones estaban produciendo". "Toda nuestra solidaridad con los vecinos y vecinas afectadas y el agradecimiento muy especial a estos alcaldes que son un ejemplo de cómo hay que cuidar a sus vecinos y vecinas", ha concluido.

Gallardo pide a la Junta igualdad de trato

Por su parte, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha pedido "igualdad en el trato por parte de la Junta de Andalucía, por parte del 112, a la hora de mantenernos informados". "No solo al Ayuntamiento de Cártama, sino sobre todo pido igualdad para nuestros vecinos y vecinas", ha añadido. "No se puede mantener una reunión con el alcalde de Málaga un día antes, informándole de cuáles eran los riesgos que podíamos tener al día siguiente, y no informar al resto de ayuntamientos. No solamente al Ayuntamiento de Cártama, sino a otros afectados como Álora o Pizarra", ha afirmado.

"El río Guadalhorce a su paso por Cártama es competencia de la Junta de Andalucía. Pido por enésima vez que se limpie, que se actúe sobre el cauce. Todo el tramo de Río Guadalhorce hasta la desembocadura se tiene que limpiar y se tiene que adecuar para minimizar los riesgos de inundación", ha concluido.

Por último, el primer teniente de alcalde, Miguel Espinosa, ha pedido a la Junta un acceso digno para los vecinos de Cártama Estación. "Lo que no es de recibo es que una carretera autonómica de la Junta de Andalucía no cuente con las medidas necesarias para que no se inunde y se corte la circulación. Lo que hemos vivido en estos últimos días con las inundaciones es un colapso total de los accesos a Cártama Estación que una población tan importante no se puede permitir", ha añadido.