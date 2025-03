Clausuran parte de Los Colegiales de Antequera por daños de las lluvias

El IES Los Colegiales de Antequera se encuentra parcialmente clausurado tras sufrir daños en su estructura con motivo de las persistentes lluvias de las últimas semanas. Los deslizamientos del terreno han afectado a varias dependencias, obligando a cerrar varios espacios por fisuras.

La comunidad educativa se puso en contacto con el Ayuntamiento, quien encomendó al arquitecto municipal realizar un informe técnico sobre la situación para ponerlo en conocimiento de la delegación territorial de Educación. Como respuesta, hace tan solo unos días, un técnico de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) visitó el centro para elaborar otro informe "con el que determinar las posibles actuaciones", ha explicado a este medio la administración, sin dar más detalles al respecto.

El director del instituto, José Antonio Ginés Gámiz, ha explicado a La Opinión de Málaga que se han acotado unos soportales que dan acceso a otras instalaciones, como el pabellón deportivo, el cual ha quedado totalmente inutilizado al no contar con otra vía de entrada, lo que está ocasionando perjuicios a los estudiantes de la ESO y Bachillerato. "En el pabellón se puede estar, pues no sufre por el momento ningún tipo de desperfecto, pero como no podemos entrar, no se puede dar clase", ha detallado.

Lo que está claro es que las grietas no son nuevas. "El instituto tiene grietas desde hace años y en muchas partes de las instalaciones. De hecho, en algunas tenemos puestos testigos y demás para controlar su evolución, que por ahora no es significativa. En la zona que se ha cerrado existían esas grietas. Ya no te puedo asegurar si han aumentado más o menos. Tampoco tenemos acceso a los informes de los técnicos", ha aclarado el docente.

La zona afectada se encuentra cercana a otro edificio del instituto que lleva cerrado más de 10 años y pendiente de una obra de rehabilitación que ha quedado desierta hasta en dos ocasiones. "El instituto de los colegiales lleva arrastrando problemas desde hace un montón de tiempo. Las últimas lluvias han incidido muy negativamente en todo lo que significa la estructura del edificio que se hizo en la década de los 80. Para mí, en el peor sitio que se podía hacer, porque en aquellos años esa zona estaba permanentemente llena de agua y embarrada", ha explicado el alcalde, Manolo Barón, quien, ha discrepado con la propuesta del grupo socialista de estudiar un posible traslado del centro a otro sitio. "Han tenido 40 años para hacer un instituto en otro sitio y no lo hicieron", ha concluido.