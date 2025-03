Josemi Sepúlveda pregona la Semana Santa de Alozaina

La centenaria banda de música de Alozaina, la más antigua en activo de la provincia de Málaga, iniciaba con un cuidado repertorio el acto del pregón y presentación del cartel de la Semana Santa pechera. Sonaba la marcha ‘A la Veracruz’ cuando el estandarte ‘Mater dolorosa’ recorría la nave central de una abarrotada iglesia que esperaba con ansias el pregón de Josemi Sepúlveda.

Presentado por la pregonera anterior, Rocío Merino, Josemi tomó el testigo de glosar la Semana Santa de este 2025. Un hecho curioso, pues es la segunda vez que tiene esta responsabilidad, ya le tocó dar el pregón en 2016.

Al principio de su intervención, explicó los entresijos de esta segunda elección como pregonero y las dudas que le suscitó, para lo cual tomó consejo de varias personas antes de aceptar el cargo. Dar un pregón no es tarea fácil pero no pudieron elegir mejor persona, ya que Josemi destaca por ser un divulgador de primer orden de todo lo que acontece en Alozaina y en toda la Sierra de las Nieves.

Empezó el pregonero recordando su infancia cofrade y cómo inculcaron en él su amor por la Semana Santa sus vecinos Antonio Trujillo y Agustina cuando lo vistieron de nazareno y acompañó a la Virgen de los Dolores por primera vez.

Un pregón de nombres propios

No dejaron de aparecer nombres propios en las líneas del pregón de Josemi. Su abuela, su madre, antiguos hermanos mayores de las hermandades de Alozaina, todas aquellas personas que hacían posible la Semana Santa de este pueblo asomado a un cerro del Valle del Guadalhorce. Las mujeres no se quedaban atrás. El Viernes de Dolores es uno de los días grandes de Alozaina, y bien que lo recordó el pregonero. Las mujeres como protagonistas de ese día abriendo camino a la hermosa Virgen de los Dolores y es en ese momento cuando se viene arriba Josemi Sepúlveda reivindicando la figura de la mujer como salvadora de la Semana Santa y no solo en la vertiente de adornar los tronos procesionales, sino metiendo el hombro.

Hay que recordar que este pueblo fue de los primeros en abrir su Semana Santa a las mujeres. "Dolores. Virgen, señora, madre, hija, confidente, amiga, guía…", señalaba aquí el pregonero al ilustre pechero don José Aguilar Lima, un músico que dejó grandes marchas procesionales, entre ellas una llamada ‘Dolores’.

Unidad para ser más fuertes

Decía el pregonero: "La Semana Santa es poliédrica. Es un sentimiento, una pasión, una fe, un análisis de nosotros mismos, un espacio para la reflexión, para la meditación sobre la vida". Y así continuaba para no solo glosar las virtudes de su Semana Santa sino también los riesgos del futuro y lo que vamos perdiendo, ahí es cuando pide que se acaben las rivalidades entre colectivos y se busque la unidad para hacernos más fuertes.

Más de cinco veces fue interrumpido el pregonero con los aplausos del público. Dedicó poemas a todos los titulares de su Semana Santa y se hace difícil elegir uno de sus versos. A la Esperanza le decía: "Tu manto verde es la vida, la esperanza que germina, en tu andar, madre divina, la fe nunca está perdida".

El pregonero también es el autor del cartel, una fotografía de la Virgen de los Dolores. / L.O

Volviendo a la infancia recordaba cómo se escondía entre los bancos de la iglesia para ver vestir a la Virgen de manos de Antonio Trujillo, un cofrade de los de antes y que puerta a puerta en su día recogiera dinero para mejorar el ajuar de la Virgen.

No podía el pregonero dejar de recordar su paso por ‘La Pasión de Alozaina’, representación de la Pasión de Cristo más que consolidada y que Josemi Sepúlveda ayudó a nacer allá por los años 80. Pasión en vivo más que recomendable y que se sigue haciendo en ‘la Nave’ de Alozaina.

Al alba del Viernes Santo

Continuaba el pregonero destacando momentos clave de la Semana Santa y es aquí donde habla del encuentro en la mañana del Viernes Santo: "En la plaza de Alozaina, el sol al alba despierta, y tres tronos, con solemne calma, se encuentran donde el alma se despierta".

La mujer como protagonista decía antes y es que son las mujeres las que cierran la Semana Santa de Alozaina portando al resucitado el Domingo de Resurrección. Siendo buen embajador de su pueblo, este acto guardaba otra sorpresa para los presentes: la presentación del cartel 2025 que también era obra de Josemi Sepúlveda. Como buen fotógrafo, la imagen elegida es el rostro de la Virgen de los Dolores, destacando su mirada. Un primer plano de la Virgen despojada de atributos y con el blanco y negro como protagonistas. La Virgen que nos mira directamente en un cartel que el autor temía que no terminara de encajar a lo acostumbrado, pero que terminó siendo bien recibido por todos los asistentes.

Con música empezaba este acto y con ella terminó. Magistralmente interpretada por la banda de música los presentes quedaron extasiados escuchando la marcha ‘Espíritu Santo’. Ya solo nos queda escaparnos algún día a la Semana Santa de Alozaina de 2025, pues su pregonero nos ha dado muchas pistas de por qué vivirla en primera persona.