Genalguacil exige suspender la subida a Peñas Blancas para no dejar al pueblo aislado en plenas fiestas patronales

El alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera (PSOE), ha denunciado públicamente que el rally de Peñas Blancas que se va a celebrar este fin de semana a lo largo de la carretera MA-8301 con salida en Estepona va a dejar incomunicado al pueblo en plenas fiestas patronales. Por ello, ha exigido ante los juzgados de Ronda que se suspenda la prueba de manera cautelar por los perjuicios que puede ocasionar al municipio.

El regidor de este pueblo de apenas medio millar de habitantes, situado en pleno valle del Genal, a 40 kilómetros de Ronda y 150 km de Málaga, denuncia que ya el año pasado se celebró la prueba automovilística en las mismas fechas y ya entonces contactó con uno de los organizadores para que este año no volviera a suceder lo mismo.

Sin embargo, a finales del pasado mes de enero se presentó la prueba y se anunció que se celebraría los días 26 y 27 de abril. "La prueba estaba prevista para el mes de marzo, pero mi sorpresa fue cuando se anunció otra vez en las mismas fechas de las fiestas. Las fiestas patronales son siempre en las mismas fechas. Ellos tienen todo el año para celebrar la prueba, pero como somos un municipio pequeño se creen que pueden hacer lo que les dé la gana", ha explicado el regidor a La Opinión de Málaga.

Las fiestas patronales en honor a San Pedro Mártir de Verona, cuya festividad se celebra el 29 de abril, siempre han comenzado varios días antes y se intenta incluir el fin de semana más cercano para atraer a mayor número de visitantes, ya que es una de las escasas oportunidades que tiene un pueblo tan pequeño para atraer turistas y dinamizar su economía.

Fiestas patronales

Este año, las fiestas patronales se celebrarán del viernes 25 al martes 29 de abril, con todo tipo de actividades para pequeños y mayores. "Aparte de la semana cultural que celebramos en agosto, estas fiestas son las más importantes del municipio", explica el regidor. "Estos días viene gente de la Costa del Sol y de los pueblos de alrededor, y podemos llegar a los 7.000 visitantes pero si cortan la carretera principal de acceso, que es la MA-8301, y la carretera de Ronda MA-397 está cortada por el derrumbe, nos dejan prácticamente aislados" se queja Miguel Ángel Herrera.

El regidor genalguacileño denuncia que el cierre de las carreteras supondrá un enorme perjuicio para los bares y negocios del municipio, que han invertido mucho dinero para atender a los visitantes. "Es un atropello, un abuso de poder que no vamos a permitir. Si no se cancela la prueba, le aseguro que van a venir muchos vecinos de este y otros pueblos de alrededor y por aquí no va a subir ni un solo coche", explica rotundo.

Miguel Ángel Herrera critica a las federaciones andaluzas y nacional de automovilismo, por fijar el calendario de la prueba; a la Diputación de Málaga por autorizar el cierre de la MA-8103 que es de titularidad provincial y a la DGT por permitir su celebración. "Se creen que pueden hacer lo que quieran sin ni siquiera consultarnos previamente, porque no conocen a la gente que viven en los pueblos", añade el alcalde.

La Diputación patrocina, pero no organiza

La Diputación de Málaga ha manifestado a este diario que patrocina el evento, pero no forma parte de la organización. "La fecha de la celebración la pone la Federación de Automovilismo", afirman. La institución provincial añade que hasta el día de ayer no llegó ninguna petición oficial al respecto del Ayuntamiento de Genalguacil.

Además, explican que "la carretera no estará cortada totalmente todos los días, sino que se producen cortes según los tramos horarios de los entrenamientos y las pruebas oficiales", que se anuncian con días de antelación. Y afirman que es una prueba que acumula numerosas ediciones sin que hubiera ningún problema o queja con anterioridad, y en otras ediciones ha coincidido con las fiestas de Genalguacil.

Una ocasión única

Por su parte, Rafael Arjona, de SR Sports, uno de los organizadores del evento, afirmó ayer que entiende la postura del alcalde de Genalguacil porque la prueba otros años se ha celebrado en marzo, pero afirma que este fin de semana de abril es la única fecha que le facilitó la Federación Nacional de Automovilismo si querían que la prueba fuera puntuable para el Campeonato de España de Automovilismo en Montaña, algo que le hace aumentar de prestigio.

"Llevamos años trabajando para tener esta oportunidad. Estamos en el top nacional. Somos la única prueba del Campeonato de España que se va a celebrar en Andalucía. Es una ocasión única que no podíamos dejar escapar", afirma Rafael Arjona.

Cortes de carretera

El organizador añade que será la prueba más larga del campeonato, sobre un trazado de 7,7 km, desde Estepona hasta Peñas Blancas "pero la carretera sólo se va a cortar unas horas. El sábado, desde las 13.30 hasta las 19.00 horas, de manera que quienes quieran ir a las fiestas de Genalguacil pueden ir antes de esa hora sin problemas y pasar el día allí. Para cuando quieran volver, la carretera ya estará abierta".

Trazado de la Subida a Peñas Blancas 2025 / SR Sports

El domingo, añade Rafael Arjona, la carretera se corta desde las 08.00 hasta las 14.00 horas, "pero a partir de esa hora, quienes quieran subir a Genalguacil a comer y pasar el día tendrán la carretera abierta".

Repercusión de la prueba

El organizador añade que en la prueba participarán 100 equipos procedentes de toda España, con los mejores pilotos del país. "Este evento va a atraer a entre 20.000 y 25.000 personas este fin de semana, con toda la repercusión económica que va a tener para los negocios de hostelería y alojamiento de los municipios de la zona", afirma Rafael Arjona.

La prueba automovilística se va a retransmitir por televisión y va a tener una enorme repercusión mediática, añade el organizador, que confía que en un año pueda alcanzar una dimensión internacional, con la participación de equipos y pilotos internacionales. "Es como si la Liga de Fútbol te dice que un partido aplazado lo tienes que jugar en una fecha determinada. No podíamos decir que no", concluye Rafael Arjona.

El alcalde de Genalguacil ha convocado una concentración pacífica en el Mirador de los Ciclistas y la Venta El Refugio el sábado y el domingo, desde las 13 hasta las 17 horas. Los tribunales tienen la última palabra.