Ronda aislada: "Los vecinos de la Serranía somos de primera, pero tenemos carreteras de tercera"

“Hay que acabar con el aislamiento de la Serranía de Ronda porque no nos podemos permitir el lujo de seguir perdiendo oportunidades. Los vecinos de la Serranía de Ronda somos de primera y no podemos seguir teniendo carreteras de tercera. Ronda y su comarca también existen. No todo es la Málaga del litoral”. Estas frases remiten a la situación de la comarca de Ronda, especialmente aislada desde que el 8 de marzo el temporal provocó el corte total de la carretera A-397 que la conecta con la Costa del Sol. Y han sido pronunciadas este martes por el alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet (PSOE), en la Tribuna de Alcaldes del pleno de la Diputación Provincial de Málaga. Igualmente, intervino la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández (PP), quien coincidió con Anet en la necesidad de que esta vía abra "lo antes posible" y defendió la puesta en marcha de un proyecto que haga posible una autovía para conectar la Serranía con Málaga capital.

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, en el Pleno de la Diputación. / L.O.

Respecto al corte de la A-397, Fernández expuso que "son unas 9.000 personas de la comarca las que a diario se desplazan para ir a la Costa del Sol" y recordó que el Ayuntamiento de Ronda viene exigiendo a las administraciones "agilidad en la reparación de la vía, información constante sobre los avances, que las obras se declararan de emergencia, que se refuerce el transporte público, ayudas económicas para los afectados y la liberación temporal del peaje de la AP-7".

Eso sí, la alcaldesa se alineó con el Ejecutivo autonómico del PP al destacar "la respuesta que la Junta ha dado" y lamentar que "el Gobierno no haya atendido a la liberación del peaje". "Yo, desde aquí, lo que les pido es a todas las administraciones, a la Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial de Málaga y al Gobierno de España es que se unan a favor de la comarca de Ronda, que se unan a favor de sus vecinos, de sus vecinas y que luchemos juntos por algo que es justo y que es necesario, como la mejora de las comunicaciones en nuestra ciudad, en Ronda y en todos los pueblos de la comarca", recalcó.

"Cuatro meses es una eternidad"

El alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet, solicitó a la Junta de Andalucía "que acorte los plazos de reparación de la A-397, de forma que esta vía de comunicación entre Ronda y San Pedro de Alcántara vuelva a estar abierta a la mayor brevedad". Y además, demandó a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que "alcancen un acuerdo para la liberalización del peaje de la autopista Manilva-Málaga durante el tiempo que se prolongue el corte".

“Cuatro meses y medio es una eternidad para miles de trabajadores y familias”, llegó a decir el alcalde arriateño tomando como referencia los primeros plazos que ofreció para el arreglo de la carretera el Gobierno andaluz.

Recientemente, el Ejecutivo autonómico se mostró optimista y anunció que trabaja para "acortar los plazos" e intentar abrir la A-397 entre Ronda y San Pedro antes de agosto. Ese fue, al menos, el mes fijado inicialmente por la consejera de Fomento, Rocío Díaz, para una apertura parcial que se traduciría en la puesta en funcionamiento de un carril. Y, luego, habría que esperar otro mes y medio, hasta el inicio del otoño, para concluir las obras que estabilizarán la ladera y construirán un nuevo puente.

"Queremos soluciones"

Durante su intervención, Anet convirtió en destinatario de sus reivindicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: “No pedimos milagros, pedimos gestión. No queremos más propaganda, queremos soluciones. No queremos más excusas, sino compromiso. No busque otros culpables, la competencia es de la Junta de Andalucía. Gobierne para todos, también para los que vivimos en la Serranía de Ronda”.

El alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet, interviene en el Pleno de la Diputación. / L. O.

Así se expresó el alcalde arriateño al reivindicar "las actuaciones en materia de movilidad pendientes en la Serranía de Ronda". A su vez, este regidor socialista reclamó a la Junta de Andalucía "la ejecución inmediata del proyecto adjudicado en 2021 para la mejora del trazado de la A-397, que contemplaba carriles de vehículos lentos, ampliaciones de arcenes y mejoras en el firme y que lleva cuatro años guardado en un cajón".

Ayudas por 'la carretera del pan'

El regidor arriateño también solicitó "la activación urgente de un plan de ayudas extraordinarias y directas, para empresas, autónomos y trabajadores afectados por el corte de esta carretera". “45 días después, no hay ni rastro. Estamos hablando de una carretera vital. No solo es una vía de comunicación: es la carretera del pan, como bien dicen nuestros vecinos. Es la que lleva a nuestras empresas hacia el desarrollo, a nuestros jóvenes hacia un futuro con oportunidades, y a nuestros mayores a los servicios públicos y atenciones que necesitan”, enfatizó Anet.

Una autovía para Ronda

En la intervención del alcalde de Arriate, también afloró una de las reivindicaciones históricas de la Serranía de Ronda, la petición de una autovía que desde hace años orienta movilizaciones vecinales y a principios de abril afloró nuevamente en una manifestación multitudinaria: “No se puede seguir aplazando la construcción de la autovía que una Málaga con Ronda, Campillos y Antequera. Es hora de que el Gobierno andaluz demuestre de verdad que este proyecto va en serio, y eso pasa por incluir una partida muy importante en los presupuestos de 2026. Una inversión clara y concreta que acabe con la incertidumbre y sirva, por fin, para cumplir con tantas promesas hechas”, recalcó Anet.