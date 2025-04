Las acusaciones de "transfuguismo" planean sobre la moción de censura de Totalán

En Totalán, el pueblo de unos 800 habitantes que hace de frontera entre los Montes de Málaga y Rincón de la Victoria, se respira estos días el ambiente convulso que caracteriza a las mociones de censura. Antes de que la legislatura alcance el ecuador de sus dos primeros años, una concejala independiente ha 'cambiado de bando'. Y, en lugar de apoyar a los tres ediles del PP, hará posible un nuevo Gobierno municipal liderado por el PSOE. La edil en cuestión, Margarita Blanco, tiene la 'llave' de la gobernabilidad y, dentro de unos días, volverá a usarla con consecuencias decisivas. Eso sí, lo hará bajo la mirada vigilante de sus hasta ahora socios populares, quienes aseguran que Blanco ha incumplido el acuerdo firmado entre ambas partes porque se comprometió a no participar en ninguna moción de censura. También defienden que la maniobra no se ajusta a lo contemplado en el Pacto Antitransfuguismo porque ella "es una edil no adscrita". Así lo viene asegurando el propio alcalde 'popular', Víctor Martín, que el pasado domingo fue apoyado por decenas de vecinos en una manifestación celebrada en el pueblo. Incluso, fuentes de la dirección provincial del PP subrayaron que permanecerán "atentos" y tomarán medidas en caso de que esta concejala adquiriese responsabilidades en el nuevo equipo de Gobierno. Además, el partido al que perteneció Blanco y del que ya convertida en concejala salió de su disciplina - la Plataforma Ciudadana de Totalán (PACTO)- ha difundido un comunicado en el que proclama que "la señora Blanco es una tránsfuga".

La moción de censura se debatirá en un pleno extraordinario el próximo miércoles 30 de abril al mediodía y, si prospera con los votos a favor de los tres concejales socialistas y de Blanco, certificaría el regreso a la alcaldía del socialista Miguel Ángel Escaño, quien ya tuvo la vara de mando en Totalán durante 16 años: entre 2007 y 2023.

Carta socialista

Para justificar esta moción de censura, el PSOE de Totalán está difundiendo una carta -dirigida a los vecinos del pueblo- en la que se recuerda que fue "la fuerza más votada" en las elecciones municipales y que "sin embargo, el actual alcalde del Partido Popular accedió a la alcaldía gracias al acuerdo que alcanzó con la concejala independiente, Margarita Blanco".

"Desde el PSOE respetamos entonces ese pacto, a pesar de no haber sido la lista que ganó las elecciones. Hoy, dos años después, la señora Margarita Blanco ha expresado públicamente su decepción ante el incumplimiento reiterado de los compromisos asumidos por el PP en ese pacto de gobierno. Por este motivo, ha decidido ejercer su derecho y apoyar una moción de censura junto con el PSOE, con el objetivo de propiciar un cambio en la gestión del Ayuntamiento. Tan legítima fue su decisión de apoyar a los concejales del Partido Popular en 2023 como lo es hoy su respaldo a esta moción de censura junto al PSOE", indicó la formación socialista.

Igualmente, en la misiva se explica que "el nuevo acuerdo firmado ante notario, entre la concejala independiente Margarita Blanco y todos los concejales del PSOE, se basa en un compromiso claro por el bien del municipio". "Tras casi dos años de mandato del actual alcalde del Partido Popular, la gestión municipal evidencia una preocupante parálisis, marcada por la ineficiencia en la administración de los recursos públicos, la falta de transparencia en decisiones importantes para el pueblo y un trato desigual que ha generado descontento entre la ciudadanía", insisten para dotar de argumentos la maniobra que desbancará al 'popular' Víctor Martín.

"Es una tránsfuga"

La moción de censura registrada también ha suscitado la reacción de la Plataforma Ciudadana de Totalán (PACTO), el partido con el que concurrió como cabeza de lista a las elecciones municipales y consiguió el acta de concejala Margarita Blanco.

Fachada del Ayuntamiento de Totalán. / L.O.

En un comunicado, esta formación municipalista señaló que "la señora Blanco es una tránsfuga". "Es una tránsfuga de nuestro partido, se presentó a las elecciones en las listas de PACTO y solicitó la baja en el partido por no querer acatar los acuerdos de la Asamblea de PACTO para negociar la investidura del candidato de Partido Popular como alcalde; ella solicitó la baja en el partido, traicionando al mismo y a sus votantes, actuando por su propia cuenta e interés", añadieron.

Además, insistieron en que la motivación de la señora Blanco es "puramente personal" y aludieron, incluso, a las malas relaciones que ella tenía con el mismo alcalde socialista al que ahora apoyará para que recupere la vara de mando: "En aquel momento, actuó motivada por sus conflictos personales con el anterior equipo de gobierno del PSOE, sin importarle lo más mínimo el bienestar y el progreso de los vecinos del pueblo; que una sola persona, que solo se representa a sí misma y a sus intereses, tenga en la mano los destinos de todo un pueblo, no nos parece ni moral, ni digno, ni mucho menos democrático", agregaron.

Además, en el mismo comunicado esta formación llega a señalar -en un claro contraste con lo defendido por el PSOE- que con el actual equipo de Gobierno del PP "las relaciones entre el Ayuntamiento y el vecindario han mejorado".