El IES Antonio Gala de Alhaurín gana el concurso de la ONCE

Estudiantes y docentes del IES Antonio Gala, de Alhaurín el Grande, han resultado ganadores absolutos del 41 Concurso Escolar de la ONCE, a nivel nacional, en la categoría C (ESO y FP Básica) sobre los efectos negativos de la Soledad no Deseada, teniendo en cuenta la mayor incidencia que esta tiene en las personas con discapacidad.

Los participantes han creado su escudo contra la soledad, en el que han plasmado los valores de su equipo. Además han diseñado una actividad que, siendo accesible, incluya a toda la clase compuesta por alumnado con y sin discapacidad. Los vencedores han sido los estudiantes y docentes de 4º ESO B con su propuesta de escudo ‘’El hilo que nos une’, que simboliza la inclusión y la interconexión; y destaca el crecimiento y la diversidad, el amor, la unidad, la conexión, el apoyo y la solidaridad.

Estudiantes y docentes del IES Antonio Gala, de Alhaurín el Grande (Málaga), han sido seleccionados como ganadores absolutos del 41 Concurso Escolar de la ONCE, en la categoría C (ESO y FP Básica). / L.O.

La ONCE entregará el día 20 en Sevilla los premios de los ganadores andaluces del Concurso Escolar que son, además del Instituto de Alhaurín de la Torre, los colegios Novaschool Añoreta de Rincón de la Victoria y Juan XXIII de Caniles (Granada).

En el 41 Concurso Escolar de la ONCE han participado 140.747 estudiantes y 2.768 docentes de 2.512 centros educativos.