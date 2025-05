El agua, eje central de la Asamblea General de Asaja en Antequera

A pesar de que la primavera ha sido generosa, el campo sigue preocupado por el agua y la sequía, tema principal de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Málaga que se celebró ayer en el Hotel Finca Eslava de Antequera, donde también se instaló la tradicional exposición de maquinaria agrícola. «El año pasado estábamos inmersos en una sequía atroz, pero este año las circunstancias son bastante mejores. La primavera ha sido excepcional y estamos en una situación totalmente diferente», declaró el presidente de Asaja, Baldomero Bellido, quien aun así puso sobre la mesa la necesidad de combinar diferentes recursos hídricos para dar garantía al sector a largo plazo. «Las aguas regeneradas antes no se tenían en cuenta, ahora hay que contar con todos los recursos. No es suficiente con el agua de lluvia y tenemos que seguir acumulando. Sin agua, no hay agricultura ni futuro para las nuevas generaciones».

Por otro lado, Bellido resaltó el perjuicio que ha supuesto la sequía para la ganadería. «Día a día se siguen abandonando explotaciones. Es una asignatura pendiente que tenemos que retornar». Por su parte, el secretario general de Aguas de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, hizo un llamamiento al uso responsable y sostenible del agua: «Aunque la situación hidrológica es mejor que la que tuvimos en los últimos años, todavía hay muchas zonas en Andalucía en las que tenemos que seguir hablando de sequía y escasez».

Asimismo, subrayó el compromiso de la Consejería. «Tenemos claro que nos queda mucho trabajo por hacer para asegurar que los problemas de escasez de agua a medio y largo plazo desaparezcan. Nos quedan muchas infraestructuras por ejecutar y ordenanzas que mejorar. Ahora que hemos empezado los siguientes planes hidrológicos tenemos que volver a dialogar con toda la sociedad y analizar la situación para proponer más medidas que nos permitan afrontar con total garantías la mejora de la situación hídrica en Andalucía», indicó.

Por otro lado, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, habló sobre la colaboración permanente y la labor proactiva entre el ente supramunicipal y las asociaciones agrarias, como el caso de Asaja, con ayudas a formación en nuevas tecnologías y para optimizar los recursos hídricos de la provincia. Según explicó, se han destinado más de 16 millones de euros al campo desde 2021 y otros 3 millones previstos para 2025. «El sentido de la Diputación es ayudar sobre todo al sector del campo, el sector agro del interior de la provincia, esos pequeños y medianos municipios que la mayoría viven del sector agroalimentario y agroganadero».

Antequera, eje del sector

Por último, el alcalde de Antequera, Manolo Barón, reivindicó el estatus de Antequera como «la capital malagueña de la agricultura y la ganadería» y agradeció a todos los agricultores y ganaderos de Málaga su labor.

«Por mucho turismo, logística e industria que tengamos, si no fuera por la agricultura y la ganadería, Málaga no sería la provincia puntera de la economía andaluza».

Autovía del Agua

Como respuesta a las preguntas de los periodistas, Angulo confirmó que la Autovía del Agua es una realidad. «Hoy en día ya se puede llevar el agua perfectamente desde el Campo de Gibraltar hasta La Axarquía. Ahora estamos trabajando, como ya hemos sacado a licitación, en los proyectos para renovar la arteria en el tramo que abarca La Costa del Sol. Por tanto, la autovía es una realidad, una autovía de agua tratada y potable que se puede llevar de un extremo a otro. Hemos incrementado el número de fuentes. En los comités de explotación hemos aprobado transferencias entre sistemas vecinos», dijo.

