Esta es la pareja de Antequera que opta a ser la más guapa de Málaga

Se enamoraron sin esperarlo unas vacaciones y ahora comparten una misma pasión. María Aguilera, de 21 años y Roberto Soria, de 23, son la primera pareja sentimental que optan en una misma edición a Miss World Málaga 2025 y Míster Internacional Málaga 2025. Ambos son candidatos por Antequera.

Para ellos, representar a la tierra de los Dólmenes y el Torcal es una forma de honrar no solo una ciudad, sino también una historia de amor y de raíces. María, como antequerana, siente el orgullo de llevar en cada paso la fuerza, la cultura y el alma de su Antequera. Roberto, de Zaragoza, encontró en ella su segundo hogar, una ciudad que aprendió a amar a través de su historia de amor con María. «Para nosotros, representar Antequera es demostrar que el vínculo con una ciudad no depende solo del lugar de nacimiento, sino también del corazón de quienes la eligen cada día», explican. Desde pequeña, María ha sentido devoción por el mundo de la interpretación y el modelaje, pero no fue hasta 2022, con 18 años, cuando dio un paso al frente al participar por primera vez en Miss Earth Marbella, donde quedó segunda dama de honor. Un año más tarde, obtuvo el puesto de tercera dama de honor en Miss Grand Málaga. «Estos certámenes me enseñaron no solo a desenvolverme sobre un escenario, sino a desarrollar mi confianza y a ser más consciente del mensaje que quiero transmitir», afirma María.

María y Roberto en la prueba Top Model. / l.o.

Crecimiento personal

En cambio, Roberto nunca se había planteado concursar en certámenes de belleza, hasta que conoció a María, su inspiración. «Es mi primera vez en un certamen, pero estoy muy motivado por la experiencia y el crecimiento personal que me está brindando», confiesa.

Ambos afrontan el reto con mucha ilusión, apoyo mutuo y motivación. «Hemos aprendido que, cuando dos personas se apoyan y se respetan, los desafíos se hacen más fáciles. Compartir este camino nos permite crecer juntos, animarnos en los momentos complicados y celebrar cada logro, por pequeño que sea».

Más allá del resultado final, ambos consideran su participación como una victoria personal. «Los certámenes de belleza son una plataforma para crecer, para dar visibilidad a causas importantes y para demostrar que, con esfuerzo y corazón, se pueden alcanzar grandes metas. Este es solo el principio de un camino lleno de nuevas oportunidades», subrayan.

Sobre los certámenes

Un total de 17 candidatas representan a distintos municipios de la provincia de Málaga en Miss World Málaga 2025. Cada una de ellas debe superar la presentación en traje de gala y distintas pruebas presenciales y a distancia de talento, redes sociales y top model, así como el proyecto social, denominado ‘Beauty with a Purpose’, donde tienen que presentar una iniciativa solidaria.

«Una miss debe ser mucho más que una imagen bonita. Se busca una mujer íntegra, con valores sólidos, compromiso social, habilidades de comunicación y capacidad de inspirar a otros. La belleza física es solo una parte del conjunto; lo que verdaderamente distingue a una miss es su carácter, su empatía y su propósito», detalla María. Por su parte, Roberto compite contra otros 14 aspirantes en pruebas de top model, ‘beach beautiful’ (mejor cuerpo y pasarela), talento, deporte y entrevista con el jurado.

«Creo que ser auténtico, disciplinado y respetuoso son los principales requisitos para ser un buen míster. Además, debemos ser personas con un fuerte sentido de responsabilidad, capaces de inspirar a los demás y representar con orgullo los valores del certamen: integridad, compromiso y trabajo en equipo», valora Roberto.

La gran gala final de ambos certámenes se celebrará el 13 de junio, día en el cual se anunciarán a los ganadores que representarán a Málaga en Miss World Spain y Mister International Spain.