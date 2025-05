Vecinos de Barranco del Sol denuncian que llevan tres meses sin agua

Un grupo de vecinos de la pedanía de Barranco del Sol, en el municipio de Almogía, denuncian que llevan «más de tres meses sin agua y sin que nadie nos haga caso».

José María Padilla es el portavoz de estos vecinos cuyas casas se encuentran en la Loma del Letrao Charcha, en la entrada de la pedanía de Barranco del Sol. «De la noche a la mañana nos quedamos sin agua y no entra ni una gota. Somos un grupo de unas cinco casas, en algunas de las cuales hay niños pequeños y llevamos meses sin agua. Hemos reclamado a la empresa Aguas de los Verdiales (que gestiona el suministro a Almogía, Villanueva de la Concepción, Casabermeja y la zona sur del Torcal de Antequera) y nos dicen que los lunes y martes envían agua, pero aquí no llega ni un hilillo».

Cuba con agua

José María se queja de que el Ayuntamiento les ha dicho que les iban a llevar una cuba de agua, «pero no hemos recibido nada. Las cubas las tenemos que comprar nosotros. Y reclamamos a la empresa y nos dicen que nos están enviando agua pero nosotros no recibimos nada. Nos dicen que nos van a llamar por teléfono, que nos van a enviar un fontanero, pero nada de nada y ya no podemos más», explica este vecino.

Por su parte, la alcaldesa de Almogía, Toñi García (PSOE), negó ayer que estos vecinos estén sin agua. La regidora reconoció que la DANA destrozó la inmensa mayoría de las infraestructuras de abastecimiento de agua del término municipal y algunos tramos han desaparecido por completo «pero estamos haciendo todo lo posible por restablecer la situación y a través de bypass se les está dando agua. No todos los días, como ellos quisieran pero se les está dando agua en la medida que podemos llegar y de los medios de los que podemos disponer».

«Ahora vamos a hacer una obra para abastecerles desde un depósito nuevo que llega por la zona y vamos a meter 2.600 metros de tuberías para que no tengan problemas, pero tienen agua días alternos; el problema será que no tienen depósito y no pueden almacenarla. Tengo pendiente llamar a estos vecinos para ver qué problema tienen», explica Toñi García.

La regidora añade que ahora en primavera la gente empieza a regar los campos de cultivo y a llenar las piscinas y por eso quizás no les llega agua, «pero eso también es difícil de controlar».

Agua de los Verdiales

Gonzalo Sánchez, presidente de Agua de los Verdiales, cree que «Barranco del Sol no ha tenido nunca agua de manera permanente; además es suelo rústico al que se han añadido construcciones y la infraestructura se ha quedado pequeña».

«Ya antes de la DANA el abastecimiento era deficitario y el Consistorio está pidiendo ayuda a otras administraciones para acometer mejoras después de los temporales» (Aguas de Verdiales no acomete infraestructuras sólo gestiona lo que tiene) pero al ser suelo rústico, Sánchez afirma que los vecinos también deben poner de su parte y tener depósitos. «Hacemos un milagro diario al llevar agua de la sierra del Torcal hasta casi Málaga. Los vecinos deben ser conscientes de la situación y colaborar para solucionarla».

A pesar de todo ello, José María Padilla afirma que siempre han tenido agua. Incluso tienen un depósito de 20.000 litros, «pero si no llega agua no lo podemos llenar. Yo tengo una discapacidad del 90% y cobro una pensión de 500 euros para vivir con mi mujer, ¿cómo voy a pagar una cuba de agua que me cuesta 160 euros? Pues ya hemos tenido que pagar dos cubas pero ya no podemos más», afirma este vecino.

