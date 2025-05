El PSOE pedirá en Diputación que no se cierre el ciclo formativo de Álora para alumnos con necesidades especiales

Las diputadas provinciales del PSOE Patricia Alba y Desirée Cortés han anunciado que los socialistas van a llevar una moción al pleno de la Diputación pidiendo que no se cierre el ciclo formativo de Álora dirigido a alumnos con necesidades especiales en el IES Las Flores.

"Le exigimos al Gobierno de Moreno Bonilla que reconsidere esta decisión, que muestre empatía y sensibilidad con estas familias y este alumnado. Hemos presentado una moción en la Diputación, que se debatirá en el pleno del próximo martes 27 de mayo, exigiendo al Gobierno andaluz que reconsidere cuanto antes su decisión y no deje sin futuro a estos jóvenes", ha asegurado Alba antes de la participar en la concentración celebrada en la puerta del referido instituto.

"El gobierno insensible de Moreno Bonilla pretende eliminar para el próximo curso escolar la formación profesional básica de vidriería y alfarería de este centro. Esta formación profesional no solo es una vía educativa, es una oportunidad de inserción laboral real para niños que tienen dificultades y, además, es también una forma de preservar los oficios tradicionales", ha dicho Alba. La diputada provincial socialista también ha subrayado que "este recorte va a suponer una clara vulneración del derecho a la educación de los niños y niñas con necesidades educativas especiales".

Por su parte, la también diputada provincial y concejala socialista en Álora, Desirée Cortés, ha criticado que se trata de "una decisión política tomada sin consenso, sin diálogo y sin sensibilidad ninguna por parte de Moreno Bonilla del PP en la Junta de Andalucía". "Este ciclo lleva más de 15 años impartiéndose en Álora. Solamente hay dos de esta especialidad en toda Andalucía. No es un ciclo cualquiera, ya que es un espacio donde estos niños vienen para crecer, desarrollarse como personas y ganarse un futuro", explicó. "Por tanto, cerrar este ciclo, aparte de ser una mala decisión política, es un abandono a quien más lo necesita", ha añadido.

"Exigimos a Moreno Bonilla que dé marcha atrás en el recorte y en la eliminación del ciclo para niños y niñas con necesidades educativas especiales en Álora. Le exigimos que deje de desviar fondos a la educación privada y que trate con la dignidad que se merecen a estos niños y niñas", ha manifestado.

"Una injusticia total"

En la misma línea, el alcalde de Álora, Francisco Martínez, calificó el cierre de este ciclo de "injusticia total". "Según las declaraciones del delegado de Educación, esto lo cierra porque no hay dinero y porque hay solo dos niños. Están mintiendo. Es evidente que la Junta quiere seguir su política de recortes y encima lo está haciendo con los más necesitados, como son los niños y las niñas de estos ciclos", ha afirmado.

El regidor ha hecho referencia a un estudio del equipo de orientación educativa que señala que hay más de 100 niños de la zona que pueden necesitar estos ciclos. "Entendemos que es una injusticia y vamos a apoyar todas las reivindicaciones para que la Junta dé marcha atrás y estos ciclos se mantengan abierto después de 15 años", ha expuesto.

Por último, María Luisa Luque, monitora del IES Las Flores, ha tildado de "injusto" e "ilógico" el cierre de estos ciclos formativos. "Es el único recurso que tiene el pueblo para estos niños de necesidades educativas especiales. Son niños que aquí son felices y se están formando como personas. No tenemos más niños de fuera porque no tienen transporte, no se les concede el transporte. Hemos tenido solicitudes de Cártama y de Ardales, y no han podido venir porque no tenían autobús. Es una necesidad para las familias", ha concluido.